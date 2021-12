Lacanau Océan va se refaire une beauté et bannir les voitures de son front de mer

Les travaux vont démarrer l'an prochain sur les Allées Ortal et se prolonger sur le front de mer. Lacanau se veut pionnière en matière d'aménagement durable, de mobilités douces et de gestion de l'érosion.

Lacanau Océan va se refaire une beauté. Dès l'an prochain la station balnéaire va engager des travaux de réaménagement de sa rue commerçante et de son front de mer. Un belvédère et un espace entièrement piéton et végétalisé vont remplacer les parkings. Ces travaux s'inscrivent également dans le plan de lutte contre l'érosion.

Ce mardi la préfète de la Gironde a signé un chèque de 4,5 millions d'euros pour aider la commune dans ses travaux d'embellissement dans la cadre du plan de relance. La première phase des travaux devrait coûter 16 millions d'euros.

Sur le front de mer, côté sud, le béton va être retiré et la dune revégétalisée. Le vieux poste de secours des maîtres-nageurs sera rasé. A la place il y aura un belvédère qui donnera directement sur la digue qui protège la station de l'érosion. Plus de baignade à la plage centrale, on descendra sur le sable en passant par le sud ou le nord, ce qui est déjà l'usage depuis quelques années.

Au nord, quid du club de surf ? c'est encore à l'étude mais le bâtiment devrait reculer.. Le maire de Lacanau rêve d'y construire à la place une tour géante en bois façon Kapla.

C'est ce qui est certain c'est qu'il n'y aura plus de voitures sur le front de mer. Les parkings disparaissent. Quand on viendra à Lacanau Océan il faudra se garer en entrée de ville et prendre des navettes ou des vélos pour aller jusqu'à la plage.