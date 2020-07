Lacanau : sans discothèques la fête se poursuit dans la rue

A Lacanau on continue de faire la fête malgré les risques de reprise de l'épidémie. Les deux discothèques de la cité balnéaire sont fermées mais les bars du front de mer et des allées Ortal sont ouverts et font le plein jusqu'à 2 heures du matin.

A midi ce mercredi sur les allées Ortal on croise quelques fêtards qui visiblement n'ont pas beaucoup dormi. Les nuits canaulaises n'ont pas totalement perdu leur réputation : "On se retrouve dans les bars, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde et peu de distanciation mais chacun est libre et connaît les risques" explique un jeune vacancier.

A l'entrée des bars il y a du gel hydroalcoolique et des vigiles pour réguler les flux, mais est-ce-que ça suffit ? "C'est vrai qu'ils contrôlent le nombre de personnes mais franchement _à l'intérieur on ne porte pas les masques_, surtout à 2 heures du matin quand on a déjà pas mal bu" avoue une jeune touriste.

A deux heures du matin, avec l'alcool, vous ne faites plus attention à rien

Après la fermeture des bars ces jeunes continuent de faire la fête dans la rue et sur la plage, entraînant des nuisances sonores et des incivilités.

Cette situation est dénoncée par les patrons de discothèques. Valérie Rodriguez, gérante de La Mouette, explique qui si sa boite de nuit était ouverte cela permettrait d'éviter un bon nombre de problèmes : "Nous au moins on pourrait contrôler cette population jusqu'à 6 heures. Là ils font n'importe quoi !" Le risque c'est que la fête dégénère hors de tout cadre et c'est forcement une source d'inquiétude pour les services de secours.