Lacanau : un forum pour une pratique du surf mieux sécurisée et une implication des moniteurs dans le sauvetage

La fédération française de surf réunissaient ce lundi à Lacanau les professionnels des écoles de surf du littoral de Nouvelle-Aquitaine pour faire le point sur la sécurité. Objectif : encourager les moniteurs à se former aux premiers secours et faire reconnaître leur rôle de vigie de la plage.

Lacanau, France

Ils veulent tous surfer ! Depuis 10 ans ce sport attire de plus en plus d'adeptes. On estime à 100.000 le nombre de surfeurs réguliers ou occasionnels sur le littoral de la Nouvelle-Aquitaine. Les écoles de surf sont également de plus en plus nombreuses (80 en Gironde) et la profession cherche à s'organiser pour mieux sécuriser la pratique.

A Lacanau, au coeur de la saison estivale, neuf écoles de surf se partagent le gâteau. Ils accueillent chaque jours plusieurs centaines de pratiquants. C'est une manne financière pour la station balnéaire mais un danger d'accident et de noyade qui forcément augmente avec le nombre. Les moniteurs de surf sont en première ligne mais ils ne sont pas forcément bien formés aux gestes de premiers secours.

Ce lundi salle de l'Escoure à Lacanau-Océan des représentants de la fédération française et de la direction Jeunesse et Sports avaient donc invité les patrons des écoles de glisse et leurs moniteurs à plancher sur la sécurisation de la pratique. Les moniteurs doivent être mieux formés. En tant qu'experts du milieu aquatique ils ont également un rôle à jouer en matière de surveillance des plages.

Les moniteurs joue un rôle important de sécurisation de la plage. Ce ne sont pas des MNS mais ils font partie du processus de surveillance

- Laurent Rondi, président du comité départemental de surf

L'an passé sur le littoral français 2.300 noyades ont pu être évitées grâce à l'intervention des surfeurs, moniteurs ou simple pratiquants.