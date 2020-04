Lactalis donne plus de 450 blouses blanches à l'hôpital de Laval et aux infirmiers libéraux mayennais

Laval, France

Le groupe mayennais Lactalis, via son site de Laval zone des Touches, et via le musée du lait Lactopôle, a donné plus de 450 blouses blanches aux personnels de l'hôpital de Laval et aux infirmiers libéraux de la Mayenne.