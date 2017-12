Invité de la matinale de France Inter, Bruno Le Maire, qui a pris la décision dimanche 10 décembre de retirer du marché plus de 600 lots de produits infantiles fabriqués dans l'usine Lactalis à Craon, s'est expliqué sur cette crise sanitaire : "Lactalis ne nous a pas donnés les garanties suffisantes. J'adopte la même ligne que j'avais quand j'étais ministre de l'Agriculture. La sécurité sanitaire des Français passe avant toute considération. Avant toute considération même économique, même d'emploi. Avant toute considération surtout quand il s'agit de lait pour les bébés. Nous avons donc demandé à Lactalis de retirer 600 lots, ça représente 7.000 tonnes de lait infantile pour garantir la sécurité sanitaire aux Français. Les agents de la direction de la consommation et de la répression des fraudes a fait un travail formidable. Ils se sont rendus sur place et nous n'avons pas eu de garantie suffisante pour autoriser la mise en consommation de ces lots. C'est une décision lourde. Encore une fois, la sécurité sanitaire des enfants est à ce prix. J'assume entièrement cette décision".

Hier, le papa d'un bébé de deux mois a décidé de porter plainte contre Lactalis pour mise en danger de la vie d'autrui et non-assistance à personne en danger. D'autres parents envisagent également de porter le combat devant les tribunaux.