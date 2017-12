Des bébés de moins de 6 mois hospitalisés, des parents inquiets, un papa qui porte plainte pour mise en danger de la vie d'autrui et non-assistance à personne en danger, des appels au boycott, une usine, à Craon, à l'arrêt, des produits retirés du marché et interdits de commercialisation et d'exportation. L'affaire de la salmonelle à Lactalis prend aussi une dimension internationale. Journaux, radios, télés du monde entier évoquent cette crise sanitaire. Car le lait incriminé on en trouve un peu partout, en Grande-Bretagne, en Chine et en Amérique Latine notamment.

Un beau bilan 2017 pour #Lactalis : des bébés empoisonnés, des rivières polluées et des producteurs laitiers rackettés 👏🏻enfin tant que le bilan financier est bon, pourquoi s'inquiéter ? #scandale#picot — Solène Mesnager (@solenemesnager) December 11, 2017

Honte à #Lactalis et son PDG Emmanuel Besnier : expliquez-vous monsieur sur la défaillance de vos processus de production ! — Jean-Louis SANDRET (@JLouisSandret) December 11, 2017

#Lactalis ne se contente plus d'étrangler les producteurs de lait, elle s'attaque maintenant aux nourrissons en les empoisonnant, mais pourquoi ne boycottons nous pas massivement cette marque ? — marcel dupont (@grinchouille) December 11, 2017

Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) comunicó que procederá a inmovilizar los lotes importados, adquiridos al grupo Lactalis para su análisis.

Lactalis esparciendo salmonelosis en Colombia, Perú, Argelia, Marruecos, Reino Unido, Taiwán, Rumanía, Grecia, Bangladés, China, Georgia, Haití o Pakistán. Ese mercado internacional, bajando costes, globalizando bacterias...https://t.co/kVCeIqbSjN — Blanca Ruibal (@BlancaRuibal) December 11, 2017

Le PDG de Lactalis, Emmanuel Besnier, (qui sous-paie les producteurs et distribue du lait infantile contaminé par la salmonelle) déteste qu'on fasse circuler cette photo de son château. Vous savez quoi faire ! pic.twitter.com/yE25RmpJj3 — Lucas #matheux (@lucasgautheron) December 10, 2017