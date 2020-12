Lacunes en informatique, non-maîtrise d'internet : l’illectronisme touche 17% des habitants de la Somme

Comment se débrouiller au quotidien quand on est pas à l'aise avec l'informatique ? Ou qu'on ne sait pas remplir un formulaire en ligne ? Ce phénomène s'appelle l'illectronisme (contraction des mots illetrisme et électronique) et 800.000 personnes sont concernées dans les Hauts-de-France, soit 17 % des personnes de plus de 15 ans. C'est ce révèle une étude de l'Insee qui vient de paraître.

"Tout le monde peut être concerné"

Dans la Somme, ce taux est de 18%. "On est sur des chiffres similaires à Amiens : 22.000 personnes sont concernées par l'illectronisme" selon Guillaume Bailly, le directeur du Centre Communal d'Action Sociale de la commune, invité de France Bleu Picardie. Pour lui, il n'y a pas de profil type : "Tout le monde peut être concerné par cette situation d'illectronisme, les plus jeunes comme les plus âgés. Les plus jeunes vont avoir un usage lié aux réseaux sociaux et ne sauront pas se servir d'un certain nombre de site. Les séniors, eux, auront un usage plus récréatif mais ne maîtriseront pas forcément ces outils pour les démarches de la vie quotidienne."

Le Centre Communal d'Action Sociale d'Amiens mène actuellement un diagnostic numérique auprès du public qui a recours à ses services. Et selon les premiers constats, le taux d'équipement en objets numériques n'est pas optimal pour Guillaume Bailly : _"On a parfois des idées préconçues. Parmi les personnes que nous voyons, 3_5% ne sont pas équipées de smartphone et ont des téléphones à touches ou à clapet. Et 90% des personnes que nous avons interrogées n'ont pas d'ordinateur."

Un phénomène qui peut accentuer la précarité

Selon Guillaume Bailly, l'illectronisme peut être vecteur de précarité : "Certaines personnes, ne sachant pas se servir des outils informatiques, vont être en _difficulté pour accéder à certaines aides_. Par exemple, quelqu'un qui ne sait pas faire sa déclaration d'aide au logement en ligne auprès de la Caisse d'Allocations Familiales pourrait se retrouver en situation d'impayés de loyers et continuer à creuser sa dette alors que, potentiellement, en sachant faire ces démarches sur internet, il pourrait bénéficier des aides auxquelles il a droit."

Guillaume Bailly précise qu'il existe plusieurs structures pour accompagner ceux qui souhaitent se familiariser avec l'informatique : les mairies de proximité, les Etablissements France Services, les CCAS et les associations.

L'interview complète de Guillaume Bailly est à réécouter ici