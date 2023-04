Ladislas Polski, maire de La Trinité, accueille les mineurs non accompagnés jusque là réfugiés à Menton

Ladislas Polski (Divers Gauche), maire de La Trinité et vice-président de la Métropole Nice Côte d’Azur annonce qu'il va accueillir, de manière temporaire, les mineurs non accompagnés jusque là réfugiés à Menton, au gymnase Careï. Hier, le Préfet des Alpes-Maritimes a levé la réquisition du gymnase , sur demande du maire de Menton, Yves Juhel.

ⓘ Publicité

Ces mineurs vont donc être accueillis dès ce jeudi 27 avril au fort de la Drète, propriété du département où est installé son comité des œuvres sociales, et situé sur le territoire de La Trinité. Il s'agit d'un accueil temporaire, pour quelques jours, dans le cadre d’un dispositif encadré et sécurisé. "Il est normal et souhaitable que le conseil départemental assume sa responsabilité d’encadrement de mineurs non accompagnés, arrivés sur notre territoire national dans des conditions illégales et non acceptables."

"Une politique humaine"

Dans son communiqué, Ladislas Polski, précise : "Ceux qui profitent de ces sujets pour attiser les inquiétudes légitimes de nos concitoyens, dans cette période d’incertitude de chacun pour l’avenir, font preuve d’irresponsabilité."

Le conseil départemental cherche actuellement une solution d'accueil pérenne, dans une autre commune, sans plus de précisions. "Comme élu et comme citoyen français, je suis partisan d’une politique humaine et ferme en matière d’immigration", précise le maire de La Trinité. "Il est légitime et nécessaire que les pouvoirs publics, chacun dans leur champ de compétence, assument leurs responsabilités pour garantir la dignité des mineurs et des adultes, et le respect de la tranquillité et de l’ordre républicain."