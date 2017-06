A Ladoux des enfants malades ont embarqué dans des voitures de sport

Pour la deuxième fois, l'association "Les amis de Françoise" a organisé une journée de roulage sur les pistes Michelin de Ladoux à destination des enfants et adolescents malades.

Une cinquantaine d'enfants et d'adolescents malades étaient présents ce dimanche sur les pistes d'essais Michelin de Ladoux. Pour cet événement, près de 60 pilotes, passionnés de voiture et de sensations fortes, se sont portés volontaires pour accueillir dans leurs bolides ces copilotes en herbe. Ferrari, Mustang, Porsche, BMW, il y en avait pour tous les goûts!

Le pilote Daniel et son jeune copilote Kévin avant le départ © Radio France - Lauriane Havard

Cela permet d'oublier la maladie et de carrément s'évader

Kévin, 13 ans, et son frère William, 15 ans, ont chacun embarqué dans une BMW sport toute rutilante. Au volant, c'est Daniel, pilote d'essai Michelin, qui a fait rugir le moteur. Il les a embarqué sur deux circuits différents, l'un sur piste sèche, l'autre sur piste mouillée pour un maximum de glissade! Tout au long de la session, le pilote a rassuré les jeunes: "il faut regarder loin, se concentrer sur les virages, pour être moins surpris par la vitesse et les à-coups". A la sortie du véhicule, les jeunes ont la banane! Les pointes de vitesse à 200km/h ne leur font pas peur, bien au contraire. A 15 ans, William est aujourd'hui guéri d'un cancer. Jusqu'à présent, il refusait de participer à ce type de manifestation susceptible de lui rappeler sa maladie. "Mais pour aujourd'hui il a dit oui!" s'exclame joyeusement sa mère Nathalie. "J'adore les voitures" raconte William, avant d'ajouter: "cela me permet d'oublier la maladie et de carrément s'évader".

Les familles patientent pour embarquer dans les voitures de sport © Radio France - Lauriane Havard

Une bouffée d'air pour les familles

C'est la deuxième fois que Jacques Dauplat participe à cette journée de roulage organisée par l'association "Les amis de Françoise". Aujourd'hui à la retraite, il était chirurgien au centre Jean Perrin de Clermont-Ferrand. Conscient du quotidien parfois éprouvant de ces enfants malades et hospitalisés, il salue l'existence d'une telle manifestation. "Je pense que c'est nécessaire pour les familles, le fait de partager un moment de plaisir comme celui-là est important".

Jean Pierre Roch, le président de l'association, ne compte pas s'arrêter là! Il prévoit déjà une nouvelle journée en septembre prochain, mais cette fois du côté du Mont Dore, sur les routes du Sancy.