L"agglo Béziers-Méditerranée et la Police Nationale main dans la main pour la prévention de la délinquance des jeunes.

Le CLJ, Centre de Loisirs de la Police Nationale et l'agglo Béziers Méditerranée s'investissent pour aider les jeunes en difficulté à reprendre confiance en l'avenir.

Ces jeunes des quartiers dits difficiles, souvent en rupture scolaire sont bien connus des policiers. Les patrouilles les voient régulièrement le soir traîner au bas des immeubles. Ils sont aussi connus des médiateurs et des animateurs .

S'ils ont entre 13 et 17 ans et qu'ils n'ont pas encore franchi la porte de la délinquance, ils peuvent bénéficier pendant les vacances scolaires et le mercredi après-midi d'activités sportives ou culturelles gratuites délivrées par des policiers bénévoles tous titulaires de diplômes d'Etat pour encadrer les jeunes.

Mais il y a des conditions: d'abord, être respectueux et accepter d'obéir sous peine d'exclusion. Et puis , précise le commissaire Desmartin, patron de la Police Nationale à Béziers, ce n'est pas un self-service.

On apprend aux jeunes que pour avoir quelque chose, il faut faire un effort au préalable

L'agglo Béziers Méditerranée apporte son aide financière : 5 000€ et met à disposition des infrastructures pour accueillir les jeunes encadrés par les policiers. Des policiers biterrois qui sont une cinquantaine à se relayer et qui, l'année dernière ont proposé des activités à 800 jeunes en difficulté.

Un programme de prévention que suit avec beaucoup d'intérêt le sous-préfet de Béziers, Christian Pouget .

Christian Pouget, le sous-préfet de Béziers © Radio France - Gaëlle Schüller

Il y a autre chose à faire que de rester dans son quartier assis sur un banc ou à tenir le mur

Le bouche à oreille commence à bien fonctionner et de plus en plus de familles viennent demander de l'aide aux policiers pour canaliser leurs adolescents turbulents.