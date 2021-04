Laguenne : la gérante du bar-tabac lance une collecte en faveur des étudiants tullistes

Depuis lundi dernier qu'elle a annoncé la collecte, les dons s'empilent dans le bar-tabac de Nathalie Felgines. Cette commerçante a décidé d'aider les étudiants de Tulle et des environs. "Comme moi ça va pas trop mal, je me suis dit maintenant à mon tour d'aider d'autres personnes" explique-t-elle en soulignant que, grâce à ses clients fidèles malgré tout, elle a été plutôt épargnée elle.

Beaucoup plus d'étudiants qu'elle pensait

Et puis elle trouve que les étudiants tullistes ont été oubliés jusqu'à présent. "Quand je lisais les journaux il y avait Limoges, Brive ... Limoges Brive ... Des petites épiceries qui se sont montées, des associations, des commerçants qui avaient fait des petites choses. Mais Tulle : rien !" Seul petit bémol, elle a été bien surprise du nombre d'étudiants dans le pays de Tulle. "Je croyais qu'à Tulle il n'y avait que trois ou quatre cents étudiants et en me renseignant bien on m'a annoncé qu'il y en avait 2300". Qu'à cela ne tienne, elle relève le défi d'avoir assez de dons pour tous.

Trois jours de distribution et de rencontre

Nathalie Felgines collecte tout sauf le numéraire et les vêtements : denrées alimentaires non périssables, produits d'hygiène et d'entretien. Les dons sont à déposer au bar-tabac à Laguenne jusqu'au 30 avril. Nathalie Felgines propose également une collecte ce vendredi, samedi et mercredi prochain au club house du Sporting Club de Tulle pour ceux et celles qui ne peuvent venir jusqu'à Laguenne. La distribution aura lieu les 17, 18 et 19 mai dans son établissement. Les étudiants seront accueillis avec café et gâteaux. La commerçante espère que ce sera aussi l'occasion pour ces étudiants de se rencontrer entre eux et de rencontrer aussi la population. "Des fois ils habitent à 500 mètres l'un de chez l'autre mais avec le télétravail ils ne se voient pas". Et si des dons restent à la fin elle les portera aux associations caritatives de Tulle.