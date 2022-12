Laïcité à l'école : "Bien sûr que nous n'avons pas peur de parler de Samuel Paty avec les élèves"

C'est la journée de la laïcité en France. Cola Mouton est professeur d'éducation physique au collège Raoul Dufy à Nice. Il est secrétaire académique du SNEP-FSU (Syndicat national de l'éducation physique).

ⓘ Publicité

Il nous parle de la laïcité en 2022 : "Ce qui a changé ? Le fait religieux est de plus en plus présent dans les médias et ça impacte l'école. La laïcité pour nous, c'est la faire vivre concrètement. C'est est un cadre. Le problème aujourd'hui est que la laïcité a été présenté comme un dogme."

L'exemple de la piscine

Pour Cola Mouton, la piscine "est un très bon exemple. Les élèves qui ne savent pas nager n'ont aucune envie de se rendre à la piscine. Les élèves veulent éviter d'y aller peu importe les raisons. Des filles vont nous dire qu'elles ont leurs règles toutes les semaines, des allergies au chlore ou des tenues vestimentaires. Le fait religieux n'est qu'une excuse. C'est juste une procédure d'évitement."

Parler de Samuel Paty n'est pas un problème selon ce professeur

"On n'a pas peur de parler de Samuel Paty . D'aborder avec les élèves tous les sujets. Il n'y a pas de refus de parler. La problématique aujourd'hui pour les enseignants c'est qu'on leur demande de faire un cours sur la laïcité. Ce qui nous intéresse c'est de vivre la laïcité au quotidien, la tolérance, la bienveillance."