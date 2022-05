Laillé : excédés par les rave parties, des riverains veulent se monter en collectif

Ils ont été jusqu'à 800 ce weekend à participer à une nouvelle rave party, à Laillé, au sud de Rennes (Ille-et-Vilaine). Un troisième rassemblement en un mois, dont deux fois au lieu-dit La Roche, dans une ancienne carrière. Face aux nuisances sonores et après l'incendie d'un hangar à proximité de la rave, certains riverains veulent désormais se monter en collectif pour faire entendre leurs voix. L'un d'entre eux témoigne, anonymement, auprès de France Bleu Armorique, par peur d'éventuelles représailles.

Comment vous-sentez vous après ces rave-party à répétition ?

On est excédés, on se sent impuissants. Là, on subit de plus en plus les conséquences de ces fêtes sauvages à travers des dégradations, des incendies, de la drogue que l'on trouve au bord de la route, on va devoir réagir très vite.

Vous avez réellement trouvé de la drogue ?

Les gendarmes étaient près de chez nous lorsque les pompiers essayaient d'éteindre l'incendie et pensant ramasser simplement un morceau de plastique pour le mettre à la poubelle, ils se sont rendus compte qu'il s'agissait de drogue à l'intérieur.

Du cannabis a été découvert près des habitations, les riverains s'inquiètent, alors que des enfants auraient pu l'ingérer. © Radio France - D.R

Evidemment, cela nous inquiète tous. On est un petit village où il n'y a quasiment que des familles avec enfants. On a peur pour la sécurité de tous, que ce soit pour nous, nos enfants et même aussi pour les personnes qui y participent. Samedi soir, on est rentrés entre 0h et 1h, la route était pleine de personnes qui faisaient des allers-retours dans le noir sans qu'on puisse les voir. C'est vraiment dangereux pour tout le monde.

Que comptez-vous faire désormais?

L'idée maintenant, c'est de constituer un collectif de riverains, de voisins, et puis porter plainte à la gendarmerie pour essayer de faire évoluer les choses. On verra jusqu’où cela nous emmène, mais c'est malheureusement notre seul recours pour le moment. On espère que la préfecture mettra en place suffisamment de choses pour limiter, voire éviter complètement ce genre de rassemblements sauvages. Maintenant, ça risque d'être compliqué, on sait que ce sont des mesures qui sont compliquées à mettre en œuvre, mais on espère vraiment que les choses bougeront un minimum, et surtout que cela ne se reproduira pas.

Vous redoutez les prochains weekends ?

Évidemment, on arrive dans une période estivale où l'on sait qu'il va faire beau. C'est forcément une période propice à ce type de rassemblements et on se dit maintenant qu'ils ont trouvé cet endroit et qu'il y a priori, ils s'y sentent bien, pourquoi on ne les reverrait pas prochainement ? C'est évident.