Depuis une semaine dans les communes d’Antibes, Biot et La Colle-sur-Loup (Alpes-Maritimes) il est conseillé de laisser l'eau s'écouler pendant deux minutes avant de l'utiliser, par précaution. En cause, la présence d'infimes quantités de plomb et de nickel.

Laisser couler l'eau avant de la boire à Antibes, la Colle et Biot, les questions et les réponses

Pourquoi laisser couler l'eau ?

Il faut encore faire couler l'eau du robinet quelques minutes avant de la consommer si vous habitez dans le secteur de Biot, de la Colle sur Loup ou d'Antibes (en tout près de 100.000 personnes sont concernées). L'eau, principalement issue du Var) est devenue déséquilibrée et elle a tendance à dissoudre plus facilement les métaux qui sont dans les conduites et notamment le nickel et le plomb. Résultat des relevés un tout petit peu plus hauts que les normes autorisées. Il n'y a pas de risque selon les municipalités concernées ou encore aux yeux de Véolia le gestionnaire, il s'agit d'un principe de précaution.

Comment font les usagers ?

Les usagers prennent leur mal en patience. Charlotte est antiboise et faire couler l'eau est devenue une nouvelle habitude quotidienne. Elle ouvre les vannes et elle fait autre chose, sans compter le temps. Elle garde néanmoins confiance pour un rétablissement rapide du service. La situation se complique un peu pour les restaurateurs. Dans sa Brasserie de la porte de France à Antibes Laurent utilise l'eau en permanence. Il sert systématiquement un café accompagné d'un verre d'eau et il ne se voit pas attendre deux minutes à chaque fois. C'est pourquoi il laisse l'eau s'écouler le matin quand il arrive. Le traiteur Italien de la boite à Pâtes Greg, lui voit son temps de préparation et de cuisine allongé. C'est clairement une contrainte mais il s'adapte. Pour Mélodie et son salon de thé, l'utilisation de bouteilles d'eau a un coût, mais elle espère que cela est temporaire.

Les non-informés sont mécontents

Patrice tient un restaurant à Antibes et il regrette de découvrir la situation. Il aurait aimé être informé de façon officielle afin de prendre des dispositions. Les regrets sont les mêmes pour Sylvie et sa famille. Venue du Maine et Loire elle aurait aimé être informée afin de prendre cette précaution. Globalement elle regrette que les touristes n'aient pas accès à des informations aussi importantes. Didier Moulinas le directeur des opérations pour les Alpes Maritimes répond "les efforts ont été multipliés par les autorités, les collectivités locales et par le gestionnaire du réseau Véolia pour essayer de diffuser l'information". "Par les moyens des réseaux sociaux, les affichages sur les sites des Communes, les communiqués de presse ou même les messages téléphoniques que nous avons pu faire passer aux abonnés de l'eau Il y a toujours effectivement des personnes qui passent à côté à côté de l'information, notamment les populations qui sont là temporairement. On essaye de faire le maximum pour ça". Sylvie pour sa part ne serait pas contre un système déjà en place aux USA, avec un système d'alerte sur les mobiles quand il y a une information importante dans la zone où on se trouve.

Quels sont les risques?

Pour Didier Moulinas grâce à "toutes les analyses qu'on a pu réaliser sur l'ensemble du périmètre, il y en a plus de 400, on a acquis la certitude que dès qu'il y a un écoulement à l'ouverture du robinet, l'eau est alors totalement potable". Donc le plus simple, est de laisser couler l'eau au démarrage. "Les dépassements sont légers et les risques par rapport au plomb, notamment du fait des risques d'accumulation prennent des mois et des années. En plus l'eau est très suivie".

Comment est-ce que la situation évolue?

La situation est à l'amélioration. Didier Moulinas est très optimiste sur une évolution favorable dans les prochaines les prochains jours. Les municipalités concernées feront un point d'étape dans la semaine. En attendant le message est de continuer à laisser couler l'eau du robinet.

Faut-il laisser couler l'eau à chaque fois qu'on doit l'utiliser?

Du point de vue de Didier Moulinas le directeur des opérations pour les Alpes Maritimes pour Veolia Eau nous répond. "L'idée n'est pas de faire forcément couler, notamment pour les professionnels de l'eau à chaque fois qu'ils ouvrent le robinet. Les dépassements sont constatés à l'ouverture du robinet quand l'eau a stagné un petit peu dans les canalisations après une nuit, par exemple. Quand vous ouvrez le robinet le matin tout cela est évacué. Mais pour les professionnels, qui ouvrent et ferment le robinet toute la journée, une fois que vous avez ouvert deux minutes le matin et que les tirages sont réguliers dans la journée, il n'y a aucun risque".

Est-ce le même phénomène Roquefort les Pins?

A Roquefort les Pins, des bouteilles d'eau ont été distribuées à la population. Selon Didier Moulinas "le phénomène est le même, mais il était beaucoup plus marqué au départ. Ce qui fait que l'arrêté préfectoral qui a été pris par la préfecture sur les préconisations de l'Agence régionale de santé et l'arrêté de restriction de consommation. Une fois que les analyses ont montré que la situation s'est rapidement améliorée, c'est devenu un arrêté avec la préconisation de laisser couler l'eau"

L'hypothèse de la tempête Alex

Didier Moulinas ne rejette pas l'hypothèse d'un changement de la nature de l'eau à cause de la tempête Alex. Pour lui "la ressource, (notamment celle du Var) s'est modifié dans ses caractéristiques. ça n'a pas été jusqu'à présent la priorité de nos efforts d'en trouver l'origine. Il a plutôt fallu se concentrer sur le fait de rétablir la situation au niveau de la distribution. Maintenant, effectivement, on commence à s'interroger sur les causes et sur l'origine de tout ça. La tempête est une des hypothèses, clairement, puisque il n'y avait pas ces dépassements entre fin 2020 et on va dire la fin du 1er trimestre 2021. On a constaté ces modifications, mais ce n'est pas la seule hypothèse. Il peut y en avoir d'autres puisque la tempête Alex peut avoir eu de multiples impacts sur la composition chimique de l'eau, que ce soit sur des problématiques hydrauliques, des nappes, etc. avec d'éventuels mélanges avec l'eau de mer, puisque les champs captant sont à proximité de la mer. Si rien n'est certain pour l'instant, la tempête Alex est une des hypothèses parmi d'autres".