"Laissez-nous respirer !" clament des élus de Seine-Saint-Denis au gouvernement

Une quarantaine de maires et conseillers départementaux de Seine-Saint-Denis a pris la plume pour réclamer au gouvernement de les "laisser respirer". Depuis les annonces du déconfinement, ils demandent la réouverture des grands parcs municipaux et départementaux, au même titre que les bois et forêts