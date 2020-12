"Laissez-nous travailler" : mobilisation nationale des restaurateurs et cafetiers ce lundi à Paris

L'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (Umih) et le Groupement national des Indépendants appellent à une mobilisation nationale ce lundi à Paris. Restaurateurs, cafetiers ou encore gérants de discothèques se rassemblement aux Invalides, pour réclamer une réouverture rapide.

"Laissez-nous travailler car nous sommes essentiels !" : c'est le mot d'ordre de la mobilisation nationale des restaurateurs, cafetiers, hôteliers, gérants de discothèques et professionnels du tourisme ce lundi à Paris. A l'appel de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (Umih) et le Groupement national des indépendants (GNI), ils participeront à un rassemblement statique à partir de 13h sur l'esplanade des Invalides.

Selon les organisateurs, les prestataires seront également présents, comme les brasseurs, viticulteurs, primeurs et traiteurs. Ce rassemblement "se fera dans le respect des gestes barrières – avec le port du masque obligatoire – et le respect d'un mètre entre chaque personne", soulignent l'Umih et le GNI dans un communiqué.

'Toute une profession en passe d'être sacrifiée"

Selon l'Umih, principal syndicat des métiers de l'hôtellerie restauration, "ce grand rassemblement national d’une ampleur inédite va montrer l’unité de toute une filière pour défendre ses emplois, la pérennité de ses entreprises, les savoir-faire et l’expertise des métiers et d’artisanat, le travail et l’investissement, de parfois toute une vie, et ce que représentent nos secteurs en tant que valeur ajoutée apportée à l’économie nationale".

Depuis neuf mois, toute la profession est en passe d’être sacrifiée sur l’autel de la crise sanitaire, sans aucune certitude sur une réouverture le 20 janvier prochain. - Communiqué de l'Umih et du GNI

Fermés en raison de l'épidémie de coronavirus, les restaurants pourraient rouvrir leurs portes le 20 janvier, a expliqué Emmanuel Macron fin novembre, mais seulement si les conditions sanitaires le permettent. En revanche, le chef de l'Etat n'a pas donné de date pour les bars, qui sont fermés depuis fin octobre, ni pour les discothèques, fermées elles depuis le premier confinement.

La profession appelle à une "réouverture le plus rapidement possible, dans le respect d'un protocole sanitaire strict" : "Nous incarnons l’Art de vivre à la Française et nous refusons de disparaitre !" Mardi dernier, le Conseil d'Etat avait rejeté le recours de l'Umih contre le décret du 29 octobre imposant la fermeture des bars et restaurants dans le cadre du reconfinement, estimant que les restaurants, bars et hôtels présentent, comme les salles de sport, un risque plus élevé de transmission du virus.