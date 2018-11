« Laissez passer nos volontaires ! » : l’appel des sapeurs-pompiers du Calvados aux gilets jaunes.

Calvados, France

Ce jeudi la Préfecture du Calvados a comptabilisé une quinzaine de barrages filtrants. Les gilets jaunes restent donc très mobilisés dans le département, proportionnellement aux 268 manifestations dénombrées dans toute la France. Ces barrages peuvent avoir des conséquences pour ceux qui doivent se déplacer en urgence, comme les pompiers volontaires dans leurs véhicules personnels en route pour leurs casernes.

La direction du service départemental d'incendie et de secours lance donc un appel aux manifestants : « Les véhicules rouges des pompiers passent les barrages sans problèmes » précise Régis Deza, le directeur du SDIS « mais nous avons pu constater que les personnels sapeurs-pompiers volontaires rencontrent parfois des difficultés avec leurs véhicules personnels pour franchir des points de blocage ! Il s’agit de personnes qui ont été bipées et qui doivent très vite rejoindre leur caserne pour un départ en intervention ». Pour ces personnels de secours le difficile franchissement des barrages a parfois été accompagné d’agressions verbales et de dégradations commises sur leurs véhicules personnels.

Régis Deza précise que les retards des pompiers volontaires n’ont pas eu de conséquences graves. « Mais on ne va pas attendre un drame ! Soit un pompier qui accélérera pour passer avec le risque de renverser un gilet jaune, soit une intervention en temps décalé ou en sous-effectifs ». Il invite donc les gilets jaunes à faire preuve « de responsabilité » vis-à-vis des volontaires dont l’engagement est crucial dans l’organisation des secours.

Surcroit d’activité depuis samedi

Depuis le début du mouvement des gilets jaunes les pompiers du Calvados sont très sollicités pour éteindre des feux de pneus et de palettes. Plus d’une centaine d’interventions de ce type depuis le 17 novembre. Ce qui inquiète aussi le directeur du SDIS « Avec la chutes des températures les accidents de la route seront plus nombreux, comme les feux de cheminés. Les interventions sur les barrages réduisent nos capacités opérationnelles » conclu Régis Deza.