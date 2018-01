Lactalis est-il le seul coupable dans le scandale du lait contaminé ? Ce vendredi, le ministre de l'économie Bruno Le Maire reçoit la direction du groupe laitier, et attend des explications, après avoir pointé du doigt jeudi ses "défaillances".

Le face-à-face entre le ministre de l'Economie Bruno Le Maire et la direction de Lactalis s'annonce très tendu. La rencontre doit avoir lieu ce vendredi à 14h30, après une première réunion jeudi soir entre le ministre et les représentants de la grande distribution.

Jeudi, Bruno Le Maire a eu des mots très durs envers Lactalis, qu'il a qualifiée d'entreprise "défaillante" et "seule responsable" de cette affaire de lait contaminé. Le groupe laitier risque des sanctions administratives et pénales.

Lactalis sort de son silence ?

Pour l'heure, on ne sait pas si Lactalis sera représenté par son patron, le très discret Emmanuel Besnier, surnommé "le milliardaire invisible", un homme connu pour n'accorder jamais d'interview, pour visiter très peu ses usines et avoir peu de contacts avec le pouvoir : le précédent ministre de l'Agriculture Stéphane Le Foll disait de lui : "On ne le voit jamais. Je ne l’ai jamais rencontré, je n’ai pas son portable".

C'est donc par la voix de son porte-parole Michel Nalet que Lactalis est sorti de sa réserve jeudi : le groupe a présenté jeudi ses excuses aux parents des enfants infectés par la salmonellose, et assure avoir pleinement coopéré avec le gouvernement, dès le début de l'affaire. "Notre hypothèse est que la salmonelle était présente et qu'il y a eu résurgence lors de travaux que nous avons effectués au cours du 1er semestre", a-t-il détaillé, assurant que plusieurs opérations de désinfection ont été menées, suivies de contrôles ; ce dont le gouvernement dit ne pas avoir été informé.