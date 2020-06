Lamballe : grâce à Guillaume Canet, elle reçoit du matériel de soin pour sa fille handicapée

Guillaume Canet est un acteur généreux et engagé. Il l'a prouvé l'an dernier lors de la sortie du film à succès "Au nom de la terre". Il en a de nouveau fait la démonstration pendant le confinement en organisant des échanges sur Instagram avec, notamment, des membres du personnel hospitalier. Solange, une habitante de Lamballe dans les Côtes-d'Armor, a elle aussi pu discuter avec l'artiste le 13 mai dernier.

(Solange intervient à partir de 22'30)

"Je l'ai interpellé en tant que maman d'une petite fille handicapée sur la difficulté de suivre les soins pendant le confinement. Il m'a répondu après quelques relances et j'ai pu intervenir dans un live organisé sur Instagram," raconte la trentenaire. Solange est maman d'une petite fille de 17 mois atteinte d'une malade très rare. "Anouk souffre du syndrome de Skraban Deardoff. Elle a un retard moteur, un déficit mental, des soucis de ventilation, etc. Cela nécessite un suivi très lourd avec une psychomoteur, une orthophoniste et un kiné notamment et pendant le confinement il a fallu tout faire à distance."

Guillaume Canet a publié les photos de Solange sur son compte Instagram. - Compte Instagram Guillaume Canet

Cette situation, la Bretonne a pu l'exposer pendant près de vingt minutes en direct devant des milliers d'internautes. "J'ai expliqué que les professionnels manquaient de matériel, notamment au centre d'action médico-social de Saint-Brieuc. Guillaume Canet m'a écouté et juste après la discussion il m'a rappelé." Forcément un peu intimidant.

Des blouses, du gel, des masques et des charlottes

Une semaine plus tard, Solange a reçu un premier colis contenant des gants ou encore du gel hydroalcoolique. "J'ai reçu un deuxième colis et d'autres gens sont entrés dans la boucle. Au final, j'ai fait les calculs et entre ce qui a été envoyé chez moi et au CAMSP on a reçu l’équivalent de 43 semaines de soins pour Anouk mais ça va bénéficier à d'autres enfants, c'est génial !".

Solange, encore plus admirative de son idole a tenu à lui envoyer un petit mot pour le remercier. Guillaume Canet a publié la carte sur les réseaux afin de remercier les donateurs anonymes. "C'est une vraie jolie histoire !" conclut Solange.