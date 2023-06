Le site Skyblog va disparaître après plus de 20 ans d'existence

Montages kitchs, poèmes tristes ou enflammés, pages fans d'artistes, il a accompagné une génération entière depuis 20 ans. Le site Skyblog va fermer, annonce la radio Skyrock sur son propre blog ce vendredi. Dans l'article publié sur son site, l'équipe explique que Skyblog ne correspond plus à la législation : "Pour nous mettre en conformité avec la législation sur les données personnelles, pour conserver la plateforme et les Skyblogs dans leur présentation candide et éruptive, il nous faut la geler et la retirer de l'accès public".

Lancé en 2002, le célèbre service de blogs, sorte de journaux intimes en ligne, s'arrêtera le 21 août prochain. À l'origine de Skyblog, la radio Skyrock qui a lancé son propre service de blogs au moment de l'émergence du web 2.0. "Les Skyblogs sont devenus le 17e site mondial en 2007", rappellent les équipes du site qui a cumulé jusqu'à 28 millions de blogs.

"Un espace d'expression"

Le Skyblog était emblématique du début des années 2000. "On découvrait à ce moment-là que n'importe qui pouvait écrire sur internet et être lu, explique Julien Baldacchino, journaliste à France Inter et spécialiste de la culture numérique, sur franceinfo, c'est la première fois que l'on avait un espace d'expression pour parler et sans forcément que nos parents tombent dessus comme un journal intime dans une chambre" poursuit-il. Selon lui, Skyblog était un "réseau social avant l'heure. On rentrait de l'école et on partageait ce que l'on avait vécu". Toutes les formes d'expression y étaient représentées : "On écrivait des poèmes, des odes à celui ou celle qu'on aimait pour espérer que la personne tombe dessus", détaille Julien Baldacchino.

Un poème publié sur Skyblog, le 14 janvier 2014

Pour Julien Baldacchino, le Skblog est "très intéressant sociologiquement" notamment sur les manières de s'exprimer utilisées par les adolescents du début des années 2000 : "c'est la première fois que la sphère adolescente a eu un moyen d'expression indépendant, avec ses propres codes de langages, avec un alphabet bien particulier, une typologie bien particulière". En effet, l'ère des Skyblogs est marquée par l'utilisation incessante des majuscules, mais aussi des lettres répétées à l'infini. Il n'était donc pas rare de lire des phrases assez brouillonnes telles que : "kiiikO0u", "TU ES CELLE A QUii JE D0NNEREEii MA ViiE" ou encore "I ♥ MON BEST AùRéliien" et "ViiVre Le MeiiLleùre Dù MeiiLleùre".

Un utilisateur de Skyblog déclare sa flamme au footballeur Cristiano Ronaldo, le 21 février 2008

D'après le spécialiste, ce site n'était pas seulement utilisé par les adolescents : il était universel. "Des personnes âgées s'en sont servies pour publier des textes, être en contact avec leurs petits-enfants. Cela fait partie de la recette du succès : la simplicité et on pouvait le personnaliser autant que l'on voulait".

Le lent déclin du Skyblog

En 2009, Skyblog comptait "plus de 28 millions de blogs accessibles" selon BFM TV , "et près de 19 millions de profils". La plateforme avait aussi engrangé "plus de 3,9 milliards de commentaires [...] sous 650 millions d’articles". C'est à cette date que la plateforme Skyblog commence à décliner avec l'apparition des nouveaux réseaux sociaux. "Les innovations se poussent les unes les autres, rappelle Julien Baldacchino, quand les plateformes de streaming sont arrivées, elles ont poussé vers l'extérieur My Space qui était de la même époque, mais pour la musique". Si les blogs sont désormais peu alimentés, ils existent encore après 20 ans d'existence : "C'est une mine d'archives, s'enthousiasme le journaliste, i**l y a les blogs où on raconte sa vie, mais il y a aussi de fans d'artistes, d'émissions de télé. Cela fait partie des endroits où l'on peut trouver de vraies archives du web de l'époque".

Un blog de fan du groupe L5

Vous pouvez archiver votre Skyblog

Heureusement, les contenus ne vont pas totalement disparaitre. Celles et ceux qui ont encore un Skyblog peuvent en télécharger une archive. Après le 21 août, tous les contenus de la plateforme seront retirés, mais l'entreprise assure qu'ils seront conservés à titre d'archives : "Ce trésor sociologique sera anonymisé et prendra le chemin des archives nationales afin que demain les érudits et les chercheurs puissent se rendre compte avec une granularité inimaginable précédemment de ce qu'était la nouvelle génération du début du 21e siècle."