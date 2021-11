Lancement d'un nouveau logo "fabriqué en France" pour les consommateurs

Le logo est téléchargeable et en libre accès sur le site de France Industrie.

Lancé avant la période des achats de fin d'année, pendant le salon du "Made in France" qui a ouvert ses portes ce jeudi à Paris, ce logo "a vocation à rassembler dans la durée un maximum de produits français", indique l'association France Industrie qui rassemble 28 branches industrielles.

Le logo a été dévoilé jeudi lors de l'inauguration du salon par la ministre de l'Industrie Agnès Pannier-Runacher. "Nous soutenons cette initiative qui se fait à la veille du Black Friday, c'est intéressant car c'est aussi un appel à se poser la question de notre consommation, et à la veille de la semaine de l'Industrie qui va célébrer aussi bien les sous-traitants de l'aéronautique que les producteurs, pour les consommateurs finaux que nous sommes", a déclaré la ministre.

Un cahier des charges précis

Le logo est téléchargeable et en libre accès sur le site de France Industrie pour tout artisan, industriel, commerçant, ou site de e-commerce qui souhaite l'utiliser, "à condition que les produits respectent le code douanier de l'Union européenne", a précisé France Industrie à l'AFP. Selon le code douanier et la direction générale des entreprises (DGE), la mention "Fabriqué en France" ne signifie pas nécessairement que 100% des étapes de fabrication d'un produit ont été réalisées en France, mais qu'a minima, une _"partie significative"l'a été, et notamment qu'il y a subi "une dernière transformation substantielle"_.

Il peut donc être composé de matières premières importées, à condition que le consommateur ne soit pas induit en erreur. Bercy rappelle par ailleurs qu'il existe plusieurs labels -avec cahier des charges- garantissant l'origine française de certains produits. En matière agroalimentaire, les indications géographiques comme les AOP ou IGP protègent des territoires et/ou des savoir-faire locaux. Dans le textile, le label "France Terre Textile" garantit qu'au minimum "75% des étapes de fabrication ont été effectuées en France". Enfin le label "Origine France garantie", décerné à 2.000 gammes de produits issus de quelque 600 entreprises, certifie que "50% au moins du prix de revient unitaire du produit est acquis en France".