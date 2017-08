Lancement d'une campagne de sensibilisation aux risques inondation en méditerranée

Nicolas Hulot et le ministère de la transition écologique et solidaire lance une grande campagne de sensibilisation aux risques inondations. Une campagne ciblée aux 15 départements méditerranéens.

On appelle ça des épisodes cévenoles. En fait de violents systèmes orageux qui apportent en très peu de temps: des précipitations intenses. Il y a deux ans, la Côte d'Azur en faisait les frais: 20 morts et des millions d'euros de dégâts. Les météorologistes nous le certifient, avec le réchauffement climatiques, tout cela va se multiplier et nos comportements doivent donc s'adapter. Le gouvernement lance alors une campagne de sensibilisation. Des spots radios mais aussi et surtout des exercices visant des enfants dans chaque académie pour que certains réflexes soient intégrés par la jeune génération. Détail de tous ce dispositif avec Marc Mortureux, il est pour le ministère de la transition écologique et solidaire, le directeur général des risques naturels.