Lancement d'une grande consultation pour gérer la démographie dans la métropole toulousaine

France Bleu Occitanie fait le choix d'inviter ce mardi le préfet de Haute-Garonne Etienne Guyot. Il vient de lancer une consultation qui concerne beaucoup de gens qui nous écoutent.

Vous venez de lancer les ateliers de territoire. Ça ne dit pas grand chose comme ça, mais en fait, c'est assez concret. C'est une grande consultation pour gérer la démographie dans la métropole de Toulouse dans les années à venir. Vous commencez par le Nord-Ouest, secteur de l'aéroport des usines d'Airbus. C'est là qu'il y a le plus de problèmes à loger les habitants ?

Alors quel est le constat? C'est que nous avons une zone d'intérêt majeur au nord ouest de Toulouse et la zone aéroportuaire qui comprend naturellement le sixième aéroport de France, l'aéroport du premier constructeur aéronautique mondial Airbus, et qui concerne des dizaines de milliers d'emplois, donc des dizaines de milliers de familles de formation. Economie Mobilité pour aller à l'aéroport et à sa zone et à l'intérieur de la zone. Urbanisation autour de la zone environnement, bruit, qualité de vie, agriculture urbaine, maraîchage. On est sur une problématique qui concerne une très grande zone. Ce n'est pas seulement l'aéroport, c'est le lien entre la zone aéroportuaire et son environnement, mais son environnement qui va loin. Vous avez l'environnement immédiat et puis vous avez l'ensemble du département, la région et le National.

Quel est objectif dans ce secteur là ?

C'est de partir d'un constat, d'un constat. Et puis de se dire comment concilier les meilleures chances de développement d'évolution d'un géant mondial et de son intégration dans le cadre de vie, avec une préoccupation importante sur l'urbanisation et les habitants ?

10 à 15 000 nouveaux habitants chaque année en Haute-Garonne. C'est une chance ou finalement un problème ?

C'est une chance d'avoir une évolution démographique importante parce que ça veut dire qu'on a un département qui attire, qui crée de l'emploi, qui crée de l'activité, qui crée du revenu et qui permet aussi à des familles de s'installer parce qu'on a a une qualité de vie. C'est un département qui est connu pour ça. Et donc, mon sujet, c'est de lancer un travail de réflexion pour déboucher sur une feuille de route, des actions permettant de concilier l'ensemble de ces problématiques travail, environnement, mobilité.

Etienne Guyot, est-ce que votre volonté, c'est de faire en sorte que tout le département devienne attractif et pas seulement la métropole toulousaine et essentiellement le Nord-Ouest?

Non. Mon objectif, c'est les équilibres d'aménagement du territoire de faire en sorte de faire en sorte qu'on n'ait pas une concentration qui pose plus de problèmes que de solutions. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir cette plateforme qui joue un rôle absolument majeur. Elle a un avenir, cette plateforme. Il faut travailler à son avenir en regardant tous les territoires qui sont autour.

Comment allez-vous consulter dans ces ateliers? Qui va pouvoir participer à cette consultation ?

Avec une méthode qui sera extrêmement claire, c'est à dire une approche transversale d'abord, tous secteurs d'activité : équipement, habitat, espaces publics, mobilité, gestion. Une centaine d'acteurs. Mais au delà, des citoyens, des habitants qui pourront s'exprimer. Ça va se passer comment? : concertation, co-construction, élus, services, acteurs clés, entreprises, gestionnaires de l'aéroport, associations, citoyens avec des visites de sites . On a lancé le dispositif hier (lundi 17 janvier ndlr) en mars, prise de connaissance du territoire et diagnostic partagé en juin. Entre mars et juin, approfondissement, entretiens, séminaires, réunions de travail, visites de sites en juin, consolidation de pistes et de maturation.

Allons un tout petit peu plus loin. On sait que le plan d'urbanisme de Toulouse Métropole, document qui fixe les règles de construction et d'habitat, a été annulé par la justice. Donc, via ces ateliers, vous voulez en fait réécrire peut être ce plan d'urbanisme. C'est ça l'idée ?

L'idée n'est pas du tout de refaire le plan d'urbanisme. Ça n'a rien à voir. L'idée est d'avoir une réflexion à long terme avec une équipe pluridisciplinaire d'environnementalistes, d'économistes, d'urbanistes, d'économistes qui va venir nous aider à réfléchir pour voir ce que l'on veut faire de cette zone fondamentale dans les trente ans à venir, en trouvant un équilibre entre activité économique, qualité de vie et perspectives.

Etienne Guyot, un dernier mot important sur le revenu de base pour les jeunes que veut mettre en place dans les prochaines semaines le département et son président, Georges Méric. C'est à vous, préfet, de valider cette délibération. Est ce que vous avez pris une décision?

Pour l'instant, la délibération a été reçue à la préfecture. Elle est étudiée au regard de son contenu, bien évidemment. Et savoir est ce que c'est légal ou régulier? Donc on travaille. Pour l'instant, je ne peux pas vous en dire davantage. Il y a un travail en cours juridique au plan de la régularité.

Je reviens à la consultation parce que les citoyens vont pouvoir participer à l'Atelier des territoires. On a déjà créé un site et on aura une adresse mail. On aura un site internet. Cette adresse mail, c'est atelier-des-territoires@hautegaronne.