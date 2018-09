Reims, France

Les travaux de construction du complexe aqualudique débutent officiellement sur le site de l'ancien Sernam, à deux pas du centre ville de Reims. Le projet prévoit entre autres la sortie de terre d'ici 2020 d'une piscine olympique -un bassin de 50 mètres-, d'une patinoire et d'un espace bien-être. La première pierre a été posée ce lundi 12 septembre en présence des élus et de l'architecte Marc Mimram qui a dessiné le complexe, qualifié d'"unique en France". Ce complexe est l'un des volets du projet Reims Grand centre qui prévoit également la construction d'une salle évènementielle.

600.000 visiteurs attendus par an

"L'offre de services va évoluer en fonction de la saison. Pendant l'hiver les espaces extérieurs seront occupés par des cascades de glace, des pistes de luge, et le bassin aquatique de 50 mètres sera lui chauffé et permettra de faire un bassin nordique... ", explique Kevin O'Sullivan, le directeur du groupe UCPA sport access qui aura la gestion du complexe aqualudique. Il table sur la création de 55 emplois, pour l'ouverture prévue à l'été 2020.

50 millions d'euros d'investissement et des aides de l'Etat attendues

La piscine olympique est très attendue par les clubs de natation et de waterpolo à Reims, depuis la fermeture de l'espace Nautilud à Reims en octobre 2013 -qui regroupait une piscine olympique et une patinoire-. Et Catherine Vautrin, la présidente de la communauté d'agglomération du Grand Reims, voit même plus loin : "on sera prêts pour les Jeux olympiques de 2024".

Ce complexe aqualudique représente pour le Grand Reims un investissement de 50 millions d'euros. Une subvention de la région Grand Est de 5 millions d'euros a d'ores et déjà été promise, et le département de la Marne devrait également voter une subvention avant le mois de novembre. Le Grand Reims espère également des subventions de l'Etat. L'ouverture au public est prévue pour l'été 2020.