Lancement réussi pour un satellite de télécommunications construit en partie à Cannes à Thales Alenia Space

Lancement réussi du satellite de télécommunications EUTELSAT KONNECT VHTS. Un satellite de nouvelle génération délivrant des services haut débit et de connectivité mobile pour réduire la fracture numérique à travers toute l’Europe vient d'être lancé dans l'espace.

Un satellite unique

Le satellite de télécommunications EUTELSAT KONNECT VHTS, fabriqué par Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (67 %) et Leonardo (33 %), a été lancé avec succès à bord d’une Ariane 5 depuis le port spatial européen de Kourou, en Guyane. Fabriqué pour l’opérateur international Eutelsat, le satellite EUTELSAT KONNECT VHTS fournira des services à très haut débit et de connectivité mobile à travers l’Europe, l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient.

D’une capacité de 500 Gbps en bande Ka, il est le satellite de télécommunications géostationnaire le plus grand et le plus puissant jamais fabriqué en Europe. Sa charge utile comprend notamment le processeur numérique le plus performant jamais mis en orbite qui combine une allocation de capacité agile et une utilisation optimale du spectre.

EUTELSAT KONNECT VHTS est le satellite de tous les superlatifs : 9 mètres de haut, l’équivalent d’un immeuble de trois étages, 45 mètres d’envergure une fois les panneaux solaires déployés et une masse au décollage de 6,4 tonnes. D’une durée de vie nominale supérieure à 15 ans, ce satellite repose sur une plateforme tout-électrique Spacebus NEO de Thales Alenia Space développée avec le support du CNES (Centre National d’Etudes Spatiales) et de l’Agence spatiale européenne (ESA).