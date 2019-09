Landes : 100% du département raccordable à la fibre optique en 2022

Département Landes, France

La totalité du département des Landes sera raccordable à la fibre optique dans trois ans. Fin 2022, l'ensemble des particuliers et des entreprises pourront bénéficier du très haut débit, plus de 30Mbits/s. Le Conseil Départemental et le SYDEC (Syndicat d'Equipement des Communes des Landes) ont signé ce vendredi une convention avec l'entreprise Altitude Infrastructure pour le déploiement de la fibre.

"C'est un moment dans l'histoire des Landes" a résumé Xavier Fortinon "à marquer d'une pierre blanche". Le président du Conseil Départemental des Landes explique oh combien le très haut débit est un chantier structurel capital, comme a pu l'être l'arrivée de l'eau courante, de l'électricité ou du téléphone, pour le développement économique, la revitalisation des centres-bourgs, le tourisme, mais aussi pour la solidarité, l'éducation, l'accès aux services publics, ou encore la mise en place du Plan Bien Vieillir.

La fibre sur tout le département des Landes en 2022 : comment c'est possible ?

Il y a six ans, en 2013, le Département des Landes a initié un Schéma d'Aménagement Numérique. A cause de contraintes budgétaires, ce schéma prévoit à l'époque le déploiement de la fibre optique d'ici 2025 pour 70% des Landais et un débit minimal de 8Mbits/s pour 80% des foyers, entreprises et établissements publics.

Le financement est alors départemental, intercommunal, régional, étatique et européen. 176 millions d'euros sur 10 ans, dont une première phase de 109 millions d'euros. Il n'est pas question des agglomérations de Mont-de-Marsan et de Dax, qui gèrent elles mêmes directement avec Orange.

Ce que prévoyait le Programme Public Départemental de 2016 - © Département des Landes

Les travaux sur ce Réseau d'Initiative publique ont commencé en 2016. Ils sont confiés au SYDEC. Cette première phase d'installation est en cours. Elle prévoyait la création de 90.000 prises optiques sur 89 communes (pour un coût de 97 millions d'euros), une montée en débit pour 10.000 foyers dans 54 communes (8 millions d'euros) et une aide satellitaire pour 11.000 foyers (4 millions d'euros).

Mais, en 2017, l'Etat, financeur à 30% du Programme Public, décide de ne plus abonder le Fonds pour la Société Numérique, nécessaire aux secondes phases des projets initiatives publiques. En 2018, il lance un nouvel outil pour finaliser la couverture très haut débit : les Appels à Manifestation d'Engagement Locaux (AMEL). Le Département des Landes décide de s'en saisir. Cinq opérateurs privés candidatent. La société normande Altitude Infrastructure est retenue.

Tous les partenaires signataires de la convention pour le déploiement de la fibre optique dans les Landes © Radio France - Valérie Mosnier

La société va s'occuper de la construction de 105.000 prises optiques d'ici la fin 2022. Un déploiement financé par des investissements entièrement privés (essentiellement des prêts bancaires). Ces déploiement concerneront notamment les zones jusque là éligibles aux aides pour un accès internet par satellite. Ce dispositif n'a pas eu le succès escompté dans les Landes. De son côté le Département va financer en complément la construction de 6.600 prises supplémentaires, qui se rajoutent aux 90.000. Un coût de 10 millions d'euros supplémentaires, que la collectivité prendra entièrement à sa charge.

D'ici trois, ce seront donc plus de 200.000 prises optiques qui seront construites dans les Landes

Quel calendrier ?

Le Département n'a pas choisi la date butoir du 31 décembre 2022 par hasard. Elle correspond à l'échéance annoncé dans le programme Action Publique 2022, qui prévoit que la totalité des services publics soient dématérialisés à cette date.

Le déploiement de la fibre dans les Landes va donc se faire par étape. Le calendrier du SYDEC est resserré. Altitude Infrastructure prévoit de construire 10.500 prises d'ici fin 2020, plus de 50.000 l'année suivante, et 45.000 la dernière année, pour atteindre les 100% fin 2022.

Dans ce calendrier, les territoires les plus ruraux seront servis en premiers. C'est ce cas de Sabres par exemple où le raccordement est prévu dès l'an prochain.

Un réseau public et un réseau privé : quelles différences ?

Pour le particulier ou l'entreprise qui demande la fibre, il n'y aura aucune différence, puisqu'ils ne passeront pas par le SYDEC ou par Altitude Infrastructure, mais par leur fournisseur, que peuvent être SFR, Bouygues, Orange, Free ou bien d'autres. Ces opérateurs louent les tuyaux, ils font partie d'un catalogue d'opérateurs qui sera le même pour les deux réseaux. Le prix de la location sera le même.

Par exemple, une entreprise prend un abonnement de 100Mbits/s sur le réseau SYDEC. Une autre société, à 3 km de là, sur le réseau Altitude paiera la même chose chez le même opérateur.