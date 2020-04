Landes : à Maurrin, Jean-Luc Lafenêre, de l'étable à l'élu

A soixante-deux ans Jean-Luc Lafenêtre est toujours à la foire et au moulin.

Retraité agricole le maire de Maurrin, bourgade éminemment rurale entre Adour et Bas Armagnac, n’en continue pas moins toutefois de gérer avec son fils aîné son domaine de cent vingt hectares qu’il a repris de ses parents en 1981. Exploitation en terre riche d’alluvions où la famille Lafenêtre fait culture de haricots verts, de maïs mais surtout de vaches Limousines. Cent soixante bêtes au total dont soixante mères. La vie paysanne s’écoule dans la normale, sans grand changement. « Nous sommes dans la préparation des semis comme si de rien n’était, c’est un peu étrange » raconte Jean- Luc Lafenêtre. Son inquiétude a porté un temps sur l’alimentation complémentaire des vaches et surtout sur la fourniture des semences. L’organisation coopérative a trouvé de solutions et la pénurie n’est pas à craindre pour l’heure quant au maïs. Il en va différent, explique Jean- Luc Lafenêtre, du bétail. C’est normalement la période intense du marché du broutard de sept à huit mois, des veaux qui habituellement partent pour les marchés espagnols et italiens. Lesquels sont bloqués. Les vaches grasses, elles, sont destinées désormais essentiellement aux petits bouchers de la région, les artisans qui continuent de traiter les races à viande et à se servir localement. « Il y aura forcément à terme de la casse sur le cheptel même si la majorité de nos bêtes sont en pâturages ». L’autre préoccupation vient de l’état financier des coopératives à l’issue de la crise et de leur capacité à redémarrer ». Pour ce qui de la race à viande Jean- Luc Lafenêtre veut croire et espérer en un changement des habitudes de consommation. « Je suis d’un naturel optimiste et je veux imaginer que demain les public restera fidèle aux petits producteurs qu’il plébiscite aujourd’hui, ira encore vers les productions locales.»

Le maire de Maurrin, lui, s’engagé sur un troisième mandat qui débute dans des conditions inédites, imprévisibles.

« Je n’ai pas le droit de tomber malade » lâche Jean-Luc Lafenêtre. Il y a deux cent dix foyers sur la commune étendue mais seulement une dizaine de personnes âgées vivant seules. C’est donc sur ces cas particuliers que se concentre en ce moment l’attention du maire, tous les matins dans sa mairie sur le coup de six heures. « On centralise leurs besoins, pharmacie, nourriture, et avec les élus on organise les tournées en globalisant les achats. Le confinement rapproche les gens, on oublie les divergences, les petites querelles». Le maire- paysan s’étonne presque de ce changement notable des comportements, de cette solidarité campagnarde qui se rétablit et que l’on n’avait pas connu depuis la tempête Klaus. « Je suis également heureusement surpris de constater comment les gens sont extrêmement rigoureux quant au respect des règles de confinement, je suis presque étonné de cette discipline ». Jean- Luc Lafenêtre, allégé d’une partie de ses contraintes et responsabilisé d’élu rural, savoure l’annulation des réunions habituelles d’intercommunalité. « Je retrouve pleinement la terre, deux fois par jour un café avec mon fils, les bêtes, les champs ». Et dans la belle lumière des aurores du printemps, au loin, les Pyrénées encore enneigées. Quiétude paradoxale en temps de crise.