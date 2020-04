Landes : à Soustons, les habitants remercient les facteurs en laissant des messages sur leur boite aux lettres

Parmi les personnes qui continuent de travailler malgré le confinement et qui nous rendent la vie plus facile, il y a les facteurs. Même s’ils sont bien équipés et que leurs jours et horaires de travail ont été aménagés, ils prennent tout de même des risques. Pour certains, ils représentent le seul lien social de la journée. En période de confinement, les facteurs sont, eux aussi, des héros du quotidien.

Thomas est facteur depuis 5 ans. Il a été muté dans les Landes, à Soustons, il y a deux ans. "J'aime mon métier, explique-t-il. Mais en ce moment, je l'aime d'autant plus que je me sens remercié pour mon travail." En effet, ces dernières semaines, il a eu la bonne surprise de trouver des petits mots collés sur certaines boites aux lettres, avec des messages comme "merci beaucoup", "bon courage" ou encore "protégez-vous".

Thomas a bien conscience qu’à Soustons, il est parfois le seul lien social des personnes isolées. "C'est la campagne, donc il y pas mal de personnes isolées. Certains jours, la seule personne qu'elles voient, c'est le facteur. Les kinésithérapeutes ne peuvent plus venir chez les personnes âgées, les aides ménagères ne viennent plus qu'une ou deux fois par semaine, les familles habitent parfois loin... Donc c'est vrai que moi, je suis un lien entre la personne isolée... et la vie. Habituellement, on prend du temps pour les gens. Mais en ce moment, on essaie d'en prendre encore plus."

Récemment, lui et ses collègues ont même reçu un poème de la part d’un habitant du village. "Ça met du baume au coeur et donne envie de continuer le travail", raconte Thomas.

Les facteurs distribuent le courrier trois jours par semaine : les mercredis, jeudis et vendredis.