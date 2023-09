Landes : Anthony, 30 ans, va devoir se faire amputer du bras, ses proches lancent une cagnotte pour l'aider

Un coup de main pour Antho ! C'est le nom d'une association créée pour venir en aide à Anthony Bec, un jeune Landais de 30 ans atteint d'un sarcome synovial au bras, un cancer relativement rare. Après avoir suivi quatre ans de traitements à l'Institut Bergonié, à Bordeaux, spécialisé dans le cancer, la seule solution dorénavant, c'est l'amputation. Anthony, originaire de Saint-Sever, et qui habite aujourd'hui à Pau, devrait être opéré au mois de novembre. Ses proches lancent donc une association, et une cagnotte en ligne pour l'aider à financer l'achat d'une prothèse.

ⓘ Publicité

Deux ans avant le diagnostic

Tout a commencé il y a environ six ans. Anthony remarque une grosseur sur son poignet droit. Les médecins pensent à un simple kyste. Lui prescrivent des anti-inflammatoires. L'opèrent une fois. Deux fois. Mais les douleurs persistent. Il faudra deux ans pour enfin poser un diagnostic précis : Anthony souffre d'un sarcome synovial au bras droit, un cancer des tissus mous.

Anthony est alors pris en charge à l'Institut Bergonié, à Bordeaux, spécialisé dans le cancer. Pendant quatre ans, il s'y rend deux fois par semaine et suit différents traitements.

Amputation nécessaire

Mais il y a quelques mois, le couperet tombe : les traitements ne fonctionnent plus, la seule solution dorénavant, c'est l'amputation. Antony accuse le coup : "Moi je savais qu'un jour ou l'autre ce serait un passage quasi obligé, donc même si je n'en parlais pas, au fond de moi, je m'y préparais", confie le jeune Landais. "Mais c'est plus dur pour mes proches. Je ne leur en avais pas parlé avant. Mais quand ils voient comment moi je réagis, quand ils comprennent que pour moi ça va être un soulagement, que je n'aurai plus de traitement, que j'aurai une vie un peu plus facile, sans tous ces aller-retour à Bordeaux, ils se rendent bien compte que c'est le mieux pour moi."

Une prothèse innovante...mais très onéreuse

Anthony devrait être opéré en novembre. Et il se projette sur l'après. Il espère pouvoir bénéficier d'une technique innovante, et de la prothèse qui va avec. Une innovation pratiquée par un seul chirurgien en France, à Nantes, et dont seuls trois Français ont bénéficié jusqu'à maintenant. Cela lui permettrait d'éviter les douleurs fantômes, dont de nombreuses personnes amputées souffrent, et grâce à cette prothèse bionique, il pourrait retrouver une qualité de vie la plus normale possible. Lui qui est très sportif (il pratique, ou a pratiqué, entre autres, le volley, l'escalade, le basket...) et joue de la guitare. Mais cette prothèse coûte cher, très cher. Aux environs de 100 000 euros. Et elle n'est pas remboursée. C'est pour aider Anthony dans son combat que ses proches ont donc lancé une cagnotte en ligne.