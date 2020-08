Landes : "Arthrose TV", le journal télévisé d'un Ehpad, nominé au festival Silver Eco

Vous vous rappelez sûrement d'Arthrose TV, ce faux journal télévisé hilarant réalisé par les résidents de l'Ehpad du Chant des pins à Mimizan (Landes). La vidéo du premier JT avait fait le buzz sur les réseaux sociaux, et même suscité l'intérêt de nombreux médias nationaux.

Bonne nouvelle pour la fine équipe derrière ce projet ! La vidéo a été nominée au festival Silver Eco (dans la catégorie loisirs/culture), qui se déroulera à Cannes au mois de décembre 2020. Ce festival est dédié au bien-vieillir, c'est-à-dire aux actions en faveur du bien-être des personnes âgées.

"Une belle reconnaissance du travail accompli"

"Quand on a écrit le dossier de candidature, on ne pensait pas encore que le projet serait mis en lumière comme il l'a été depuis fin janvier, avec tous les médias qui ont relayé notre initiative", raconte Claudine Arnaud, l'animatrice-coordinatrice de l'Ehpad. C'est elle qui s'occupe de ce projet depuis le tout début.

Si l'émission remportait le trophée, ce serait une jolie récompense pour toute l'équipe, explique-t-elle : "Qu'on parle de nous dans les médias, ça fait énormément plaisir. Mais recevoir un prix qui touche à notre métier, apporter du bien-être aux personnes âgées, ça serait encore mieux, et ça ravirait tout le monde, les professionnels, les bénévoles, les résidents, les familles et les réalisateurs. Ça serait une belle reconnaissance du travail accompli".

Vous pouvez aussi voter pour Arthrose TV depuis chez vous, sur le site du festival Silver Eco. Si le projet obtient le plus de votes, il pourrait recevoir un autre prix, celui du coup de cœur du public.

"Le thème du prochain JT sera le coronavirus"

En attendant le festival en décembre prochain, l'Ehpad ne chôme pas. Le confinement avait mis un stop au projet ; les autres épisodes n'avaient pas pu être tournés. Mais désormais, tout le monde s'est remis au travail. "L'aventure continue", précise Claudine Arnaud.

Et la suite s'annonce toute aussi amusante. "On travaille sur l'épisode numéro deux, explique l'animatrice de l'Ehpad. On a commencé à réfléchir tous ensemble à des idées de sketchs, et on a sélectionné les sept meilleurs sketchs. On peut déjà vous dire que le thème de ce prochain JT sera le coronavirus. Tout ça sera évidemment vu de manière comique." L'équipe s'attelle maintenant à l'écriture du scénario.

"Avec les conditions sanitaires, est-ce qu'on va pouvoir tourner avant la fin de l'année ?" se demande Claudine Arnaud. À ce stade, impossible de le savoir. "Mais dès qu'on aura le feu vert, place au tournage, parce que les résidents sont très impatients !"