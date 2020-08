Landes : Capbreton impose à son tour le port du masque obligatoire jusque sur l'Estacade

La liste des communes landaises qui imposent le masque obligatoire s'allonge. Ce vendredi c'est le maire de Capbreton qui a pris un arrêté. Le masque obligatoire à partir de samedi 8 août et jusqu'au dimanche 23 août dans les rues à forte fréquentation du centre-ville et du front de mer.

Après Biscarrosse, Mimizan, Soorts-Hossegor, c'est au tour de Capbreton d'imposer le port du masque dans les rues les plus fréquentées de la commune. L'arrêté municipal prend effet ce samedi 8 août et sera en vigueur jusqu'au dimanche 23 août. Il concerne notamment l'emblématique Estacade et tous les pontons du port.

Une décision prise "en raison de la situation épidémique moins favorable relevée par l'Agence Régionale de Santé de Nouvelle-Aquitaine" peut on lire dans un communiqué. "La municipalité a décidé d'étendre la zone du port du masque obligatoire dans les secteurs où la distanciation sociale est difficilement applicable".

A Capbreton, le port du masque est déjà obligatoire au marché couvert du centre-ville et au marché aux poissons du port.

Le port du masque sera donc obligatoire dès le 8 août et jusqu'au 23 août, dans les secteurs suivants :

En centre-ville : allées Marines entre l'avenue Jean Lartigau et le pont Lajus, squares Clemenceau et Mouloudji, rue du Général-de-Gaulle, place de l'Hôtel-de-Ville, Mairie, rue Saint-Nicolas et rue Madeleine Castaing.

: allées Marines entre l'avenue Jean Lartigau et le pont Lajus, squares Clemenceau et Mouloudji, rue du Général-de-Gaulle, place de l'Hôtel-de-Ville, Mairie, rue Saint-Nicolas et rue Madeleine Castaing. Sur le front de mer : avenue Georges Pompidou du pont Bonnamour jusqu'à l'Esplanade de la Liberté, Estacade, du boulevard François Mitterrand jusqu'au Pôle Glisse du Santocha, avenue Maréchal de Lattre de Tassigny de l'avenue de Madrid jusqu'à l'entrée du CERS.

Dans un premier temps, la police municipale mènera des actions de prévention et de sensibilisation auprès du grand public afin de l'inciter au port du masque, mais aussi au respect des gestes barrières.

Zone du centre-ville de Capbreton où le masque est obligatoire - Ville de Capbreton