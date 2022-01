Landes : "Ce chien d'assistance est un ange gardien pour ma fille Louna atteinte d'épilepsie" dit Jean-Marie

Louna, 11 ans, et son premier chien d'assistance à ses crises d'épilepsie.

"C'est génial je dors enfin toute seule avec Piwi, je l'aime " se réjouit Louna depuis l'arrivée du premier chien d'assistance pour enfant épileptique. Son père, Jean-Marie, s'est longuement battu pour que sa fille puisse recevoir cette précieuse aide au quotidien. L'animal de compagnie anticipe les crises de Louna. Il est formé à prévenir ses parents le plus vite possible. "Il nous soulage. C'est un ange gardien car il va sauver la vie de ma fille plusieurs fois " explique le père, ému.

Anticiper les crises d'épilepsie

Ce jeune chien a la capacité de sentir les crises environ sept minutes avant qu'elles se produisent. "Son odorat est beaucoup plus développé que le nôtre" estime Jean-Marie. "Au moment des crises d'épilepsie, l'enfant sécrète des hormones que le chien est capable de reconnaître" ajoute-il.

Coups de museau

Quand le chien sent le danger, il prévient le père en lui donnant plusieurs coups de museau au niveau de l'entre-jambe. L’animal peut aussi prévenir qu’une crise survient en appuyant sur un bouton avec sa truffe pour déclencher une alarme. Les parents interviennent donc au plus vite. Et il revient se blottir contre Louna pour la rassurer.

Louna et Piwi © Radio France - Sarah D'hers

Depuis que le chien surveille Louna, la jeune landaise n'a fait aucune crise et pour son père, ce n'est pas un hasard.