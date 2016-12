Landes : cette jeune femme demande de l'aide pour devenir pompier professionnel

Maëlle Denis est déjà pompier volontaire dans sa caserne de saint-Vincent-de-Tyrosse (Landes). Elle a besoin de 2 500 euros pour se faire opérer des yeux et réaliser son rêve de devenir pompier profesionnel

Maëlle Denis a 20 ans et elle rêve depuis toute petite d'être pompier professionnel.

Cette Tyrossaise, étudiante en sociologie à Pau pour l'instant, fait partie des 70 pompiers volontaires de la caserne de Saint-Vincent-de-Tyrosse (huit femmes en tout). Elle veut désormais devenir pompier à temps complet, et plus seulement pendant les vacances et les week-ends. Le problème : Maëlle porte des lunettes et elle ne pourrait pas dans ces conditions passer le test d'admission chez les pros.

C'est ma dernière solution—Maëlle

La jeune femme doit subir le 8 février 2017 une opération des yeux qui coûte cher. "C'est un coût pour une étudiante comme moi". Maëlle ne pourra pas confirmer l'opération si elle ne trouve pas ces 2500 euros, elle vient donc de lancer une campagne de don sur le site leetchi.com. "Même els plus petits dons c'est déjà beaucoup", dit maëlle. La jeune explique que ça la "dérange de demander de l'argent mais c'est la dernière solution que j'ai trouvée".

Les donateurs peuvent la financer jusqu'à la veille de l'opération. Elle a déjà collecté 520 euros pour l'instant, le 28 décembre 2016.