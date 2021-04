Landes : comment les visios ont transformé les réunions des Alcooliques anonymes

Hormis quelques-unes cet été, toutes les réunions des Alcooliques anonymes ont lieu en visio-conférence depuis le début de la crise sanitaire ; c'est le cas du groupe montois. À distance, les rencontres sont "plus impersonnelles", mais en parallèle, il y a beaucoup d'avantages selon ces deux Landais qui témoignent ce mardi 13 avril sur France Bleu Gascogne.

"Cela nous ouvre à encore plus de partage et d'expériences" - Marie, membre des lcooliques anonymes

_"_C'est juste extraordinaire, sourit Marie, membre de l'association depuis 25 ans, parce qu'il peut y avoir des amis de Belgique, des amis de Suisse, de toute la France. Personnellement, avant, je me déplaçais moins. Là, je me connecte et ça fait du bien car, on se sent quand même très isolé." Le nombre de réunions virtuelles est passé de trois, avant mars 2020, à 91, aujourd'hui, selon elle.

"Ce qu'il y a de bien, _c'est qu'en visio, si la personne ne veut pas se montrer, elle peut,_ajoute Louis, membre, lui, depuis 19 ans. Donc, elle reste anonyme et si c'est la première ou deuxième qu'elle vient, ça la protège. On ne la voit pas mais elle fait partie des Alcooliques anonymes."

"C'est difficile pour moi. J'avoue que j'ai une petite gêne" - Louis, membre des Alcooliques anonymes

"J'en fais des visios, mais c'est difficile pour moi, continue Louis. Je ressors satisfait aussi, mais j'avoue que j'ai une petite gêne." Marie complète : "C'est plus impersonnel, mais je pense que cela va rester. C'est complémentaire des réunions physiques."

La "visio-réunion" du groupe de Mont-de-Marsan a lieu tous les samedis soirs de 17h30 à 19h. Il est possible de la rejoindre, comme d'autres, depuis le site des Alcooliques anonymes, via le logiciel Zoom.