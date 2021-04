La préfecture interdit la consommation d'alcool sur la voie publique dans 26 communes des Landes

Depuis vendredi, un décret ministériel interdit la vente de boissons alcoolisées sur tout le territoire français. Ce samedi, dans un communiqué, la préfète des Landes Cécile Bigot-Dekeyzer va plus loin et décide également d'interdire cette fois la consommation d'alcool sur la voie publique, dans certaines communes du département.

Cette interdiction commence ce dimanche 4 avril à 00h00 et jusqu'au dimanche 2 mai inclus, soit la durée les dernières mesures sanitaires annoncées en milieu de semaine par Emmanuel Macron.

Les communes concernées

Les communes de la côte landaise sont majoritaires dans cette liste. Une décision prise pour lutter contre la propagation de l'épidémie de Covid-19. Dans son arrêté, la préfecture considère que la consommation d'alcool sur la voie publique est "susceptible de créer des rassemblements et des attroupements" et "qu'il y a par conséquent nécessité de l'interdire dans des périmètres du département plus susceptibles de voir s'organiser de tels phénomènes".

Elle considère également que "la perspective du week-end de Pâques et des congés de printemps présentent un risque accru d'attroupements sur la voie publique" de certaines communes des Landes. "A ce titre, il est nécessaire d'interdire sur la voie publique de ces communes la consommation d'alcool afin de compléter localement l'application des mesures nationales".

Ce samedi, la Compagnie de Gendarmerie de Dax signalait une forte affluence sur la côte sud, plus forte qu'à l'habitude, avec notamment la présence de personnes extérieures au département.

La Compagnie de Gendarmerie de Dax précise qu'elle a mis en place des patrouilles dédiées à la surveillance des règles en vigueur pour les rassemblements, les jauges et les mesures barrière dans les commerces encore ouverts ce samedi.