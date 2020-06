Landes - coronavirus : les campings commencent à accueillir à nouveau leur clientèle

La vie reprend progressivement son cours dans les Landes, et le secteur du tourisme commence à retrouver le sourire. Les hôtels et les campings accueillent leur clientèle à nouveau.

Dans les allées du camping Bimbo de Biscarrosse, les arbustes sont bien taillés et les mobil-homes sont impeccables. Ils ont été nettoyés de fond en comble pendant le confinement, et commencent à accueillir à nouveau les clients. Le camping a accueilli son premier groupe de clients le 5 juin. Actuellement, une quinzaine de mobil-homes sont occupés. La saison démarre enfin et les propriétaires, Eric et Emmanuelle Lalagüe, sont ravis. Même s'il a fallu mettre en place toute une organisation pour respecter les mesures sanitaires.

Les tables du restaurant du camping sont espacées pour permettre le respect des distanciations physiques. © Radio France - Justine Hagard

Le principal changement, c'est que désormais, tout se passe par téléphone ou par internet pour éviter au maximum les contacts, explique Eric Lalagüe : "Quand le client arrive, on lui ouvre la barrière. Il ne passe pas par le bureau mais va directement à sa location. La porte est ouverte, et il trouve à l'intérieur une petite enveloppe avec la clé de l'habitation, les bracelets pour la piscine et la carte magnétique pour entrer et sortir."

Du gel hydro-alcoolique est mis à disposition à l'entrée de l'aire de jeux pour enfants. © Radio France - Justine Hagard

Autre changement : l'accès à la piscine n'est pas aussi simple que d'habitude. Deux règles doivent désormais être respectées : trois personnes pour deux mètres carré dans l'eau, et une personne pour quatre mètres carré sur les transats au bord de la piscine. Heureusement, l'espace est grand, avec 200 emplacements au bord de l'eau et 400 mètres carré de bassin. Ce qui permet quand même d'aller se baigner en toute sécurité. "Nous avons une capacité d'accueil qui est suffisante pour gérer pour l'instant sans difficulté l'afflux de clientèle", précise Eric Lalagüe. "Pour faire respecter les règles de distanciation, on a mis de la peinture au sol tous les deux mètres au niveau de la queue pour rentrer dans le pédiluve. Il y a du gel hydro-alcoolique à disposition. On passe ensuite dans le pédiluve qui est chloré, on arrive devant des plages et bains de soleil, qui sont pulvérisés tous les matins, midis et soirs avec des produits à base de chlore ou virucides. Et puis sous le dôme, il y a une douche chauffée et du savon. Quand les gens arrivent, ils ont obligation de se doucher, et ensuite ils peuvent profiter de la piscine."

Les règles sanitaires pour se baigner dans la piscine sont renforcées. © Radio France - Justine Hagard

Emmanuelle Lalagüe, la femme d'Eric, gère l'accueil toute seule pour éviter qu'il y ait trop de monde dans cette petite pièce. Pour l'instant, elle est satisfaite, car les clients respectent bien les mesures mises en place. "Je n'ai eu aucun problème pour le moment, raconte-t-elle. Même pendant les inventaires, quand on demande aux clients d'ouvrir la location 10 minutes avant et de rester à l'extérieur quand on rentre, ils sont très compréhensifs."

Une seule personne à la fois peut rentrer dans la petite cabane d'accueil. © Radio France - Justine Hagard

Les clients, de leur côté, ne semblent pas gênés par l'organisation sanitaire. Guillaume Guignon est venu de Bordeaux passer quelques jours au bord de la mer avec sa femme et ses deux enfants. "Il n'y a pas trop de monde et l'espace est grand, donc les règles sanitaires, on ne les ressent pas vraiment. En même temps, ça ne me dérange pas trop, parce que les règles sanitaires, on a l'habitude de les respecter maintenant. Mais bon, quand on croise des gens, on discute quand même", plaisante-t-il.

Maintenant, les patrons du camping espèrent que le beau temps sera au rendez-vous pour accompagner ce début de saison.