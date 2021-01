Landes : course de vitesse entre deux chauffards de Saint-Vincent-de-Tyrosse à Bennesse-Maremne

Mercredi matin, à 9 h 40 deux automobilistes se lancent dans une course de vitesse sur la RD 810 entre Saint-Vincent-de-Tyrosse et Benesse-Maremne. Âgés de 21 et 25 ans les chauffeurs ont été contrôlés à 141 km/h au lieu de 80 km/h.