Landes : un nouveau lieu de vie pour accueillir les jeunes autistes à Mont-de-Marsan

Le Conseil départemental des Landes a voté la création d'une structure spécialisée pour les jeunes autistes, vendredi 23 juillet. Elle doit voir le jour à Mont-de-Marsan d'ici à deux ans. Le lieu accueillera une quinzaine d'adolescents, âgés de 15 à 25 ans. Les jeunes pourront vivre sur place avec leur famille. Ce lieu d'habitation doit favoriser l'autonomie des jeunes et leur apprendre à vivre en communauté.

"La structure se trouve dans un quartier avec des services et des commerces à proximité, explique Magali Valiogue, conseillère départementale en charge du handicap. L'idée, c'est de trouver une solution individualisée et adaptée à chacun, à leur envie et à leur besoin et à leur trouble".

Les adolescents seront également accompagnés par des spécialistes avec un pôle innovation et recherche au sein de la structure.

Dans les Landes, ce sera la première structure de ce type. 30 enfants naissent chaque avec un trouble du spectre autistique dans le département.