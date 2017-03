Landes : les drones arrivent dans les entreprises

Dans les Landes, de plus en plus d'employés se forment au pilotage de drone. 25 à Mont-de-Marsan vont le faire cette année. Que ce soit dans les les entreprises de logistique, de sécurité ou dans le BTP, ces petits engins volants vont bientôt faire partie de notre quotidien.

Ce mardi 28 mars à City'Pro Fauvel à Mont-de-Marsan, huit employés vont pouvoir ajouter à leur CV la mention "pilote de drone." Qu'ils soient demandeurs d'emploi ou préparateurs de commandes, ils se forment à l'utilisation des drones dans les entrepôts. "Une compétence très recherchée sur le marché du travail", explique le formateur Emmanuel Jupiter.

Les drones, très utiles dans certains métiers

"Au début c'est c'est un peu plus compliqué qu'une voiture électrique car il faut le faire voler." Frédéric a 44 ans, il est employé dans une entreprise de logistique et a besoin de se former à l'utilisation du drone. "Dans les rayons de mon entrepôt, avec un drone équipé d'une caméra on va scanner directement les colis, ça évite aussi une manipulation de chariot pour monter au cinquième étage d'une étagère par exemple."

Dans un entrepôt, le drone monte à cinq, sept ou dix mètres en quelques secondes — Emmanuel Jupiter enseignant à city'Pro Fauvel.

Ces petits drones ne pèsent que quelques grammes, ils sont fait pour photographier ou scanner des codes-barres, idéal pour les entreprises de logistique. © Radio France - Clément Guerrre

"De plus en plus d'entreprises vont utiliser des drones"

"Les entreprises voient les drones comme l'avenir", explique Maxime, 23 ans. Il est au chômage mais ce landais compte bien se former à l'utilisation de ces engins volants pour retrouver un emploi. Son formateur du jour, Emmanuel lui donne raison. "Vous êtes les premiers à être formés à l'utilisation des drones en milieu professionnel" dit il, "dans dix ans toutes les entreprises vont en utiliser".

25 landais seront formés à l'utilisation des drones en entreprise cette année dans les Landes.

D'ailleurs il n'y a pas que "les entreprises de logistique qui s'en servent," raconte Emmanuel. Les sociétés de sécurité veulent désormais avoir des caméras volantes. Les entreprises de BTP se servent également des drones pour faire une étude de chantier en amont, explique Emmanuel. Reste que pour le moment, les entreprises ne peuvent utiliser les drones que dans leurs locaux. Pas encore de livraisons de colis effectués par des drones comme aux Etats-Unis, mais jusqu’à quand ?