Landes : Dans leur tour de France solidaire, deux candidats de Pékin express font étape à Mont-de-Marsan

10.000 kilomètres à vélo et 10.000 euros récoltés pour la Ligue contre le cancer. Tel est l'objectif de Fabrice et Briac, les candidats de la saison 12 de « Pékin Express ». Ils étaient de passage à Mont-de-Marsan, ce mardi 20 juillet, au profit de la Ligue contre le cancer.

Le "FaBriac Tour" était de passage par Mont-de-Marsan ce mardi 20 juillet en fin d'après-midi. Fabrice et Briac, les deux aventuriers révélés dans la saison 12 de Pékin Express sont partis depuis mi-mars sur leur vélo pour traverser la France. Ils réalisent 10.000 kilomètres à vélo en France pour collecter 10.000 euros destinés à la Ligue contre le cancer. Tout au long de leur parcours, Fabrice et Briac incitent les gens qu'ils croisent à faire un don sur leur cagnotte en ligne. L'intégralité des fonds récoltés sont reversés à la Ligue contre le cancer.

"Le maillot jaune de la solidarité"

Ce mardi 20 juillet, Fabrice et Briac sont partis de Biarritz avant de s'arrêter à Dax. Ils ont visité l’Espace Ligue de Dax et se sont arrêtés prendre une photo devant la statue monumentale du cycliste André Darrigade qui trône sur un rond point à Narrosse.

Après 130 kilomètres sous la chaleur, ils sont arrivés à Mont-de-Marsan aux alentours de 17h30 et se sont rendus au local de la Ligue contre le cancer.

Dans leur tenue de cycliste offert par l'équipe professionnel de La Française des Jeux, les deux compères partagent un pot avec les bénévoles montois. "Le fait de le faire pour une grande cause nationale, c'était notre objectif avec Fabrice. Au début on nous a peut être pris pour deux zigotos de la télé qui veulent faire 6 mois sur les routes à vélo mais on voulait vraiment porter ce combat contre le cancer", témoigne Briac.

Fabrice : "On est très fiers d'avoir fait ouvrir des portes" Copier

Le président du comité de la Ligue contre le cancer des Landes, le docteur Philippe Remuzon, a le sourire derrière son masque : "Ils sont venus à la rencontre des Landais et des Montois en particulier, et trois ou quatre jours après le passage du Tour de France, nous on leur décerne le maillot jaune de la solidarité. Grâce à leur générosité, grâce à la solidarité du public, on peut remplir nos missions".

Un sourire qui laisse cependant place à l'émotion au moment d'évoquer le souvenir d'Axel Kahn, le président de la Ligue contre le cancer, mort le 6 juillet dernier après avoir lutté contre un cancer dont il avait lui-même annoncé l’issue fatale. Les deux aventuriers se remémorent ce jour où ils ont fait la rencontre de ce grand homme : "On a eu la chance de le rencontrer peu de temps avant sa mort. Il avait fait de ce projet, l'un des projets phares de terrain de la Ligue pour l'année 2021. On avait discuté avec lui, c'était quelqu'un avec une grande grandeur d'âme".

Après leur nuit dans la cité montoises, Fabrice et Briac reprendront leur vélo demain 21 juillet direction Agen.