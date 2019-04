Landes : de faux gendarmes tentent de vendre des abonnements

Mimizan, France

Attention arnaque ! Lundi de Pâques, une Landaise a reçu un appel de la gendarmerie. En fait de faux gendarmes, qui ont tenté de lui vendre un abonnement à une revue de la gendarmerie.

Isabelle Beauvais est infirmière libérale à Mimizan. Elle était chez une patiente à Bias quand elle a eu ce coup de téléphone sur son son portable. Au bout du fil, un homme lui explique que la gendarmerie édite un bulletin mensuel, un rapport d'activités. La conservation se poursuit un peu, Isabelle a un ami gendarme et elle est intéressée, "en moi même je me disais en ce moment, ils en bavent un peu". Son interlocuteur lui demande alors son mail, ce que fait Isabelle, avant d'apprendre que pour recevoir la revue, il faut payer "150 euros, mais je ne sais plus si c'est 150 euros par an ou par mois" et rajoute qu'elle aura '"l'avantage" d'avoir un macaron, qu'elle pourra mettre sur son pare-brise : "Je soutiens les gendarmes".

Une fois qu'elle a raccroché, Isabelle "commence à percuter" et se rend à la gendarmerie de Mimizan. Elle raconte sa conservation. Le gendarme lui confirme qu'il s'agit d'une escroquerie et lui explique qu'en aucun cas ni la gendarmerie, ni la police ne demandent de l'argent, jamais !

Il existe bien un magazine de la gendarmerie. L'essor est rédigé par les retraités de la gendarmerie, mais il n'y a aucun démarchage précise la gendarmerie des Landes. Attention donc si vous recevez un mail avec l'adresse soutien@lessor.org

La gendarmerie a ouvert une enquête pour escroquerie.