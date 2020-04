Landes : Département et communes veulent distribuer gratuitement un masque pour chaque Landais

Le Conseil Départemental des Landes et l'association des maires viennent de commander 400.000 masques "grand public" en tissu et lavables, pour que chaque Landais puisse bénéficier d'au moins un masque au début du déconfinement. La distribution gratuite commencera le 11 mai, via les communes.