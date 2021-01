Les collèges de Rion des Landes, Peyrehorade et Pouillon seront les premiers établissements des Landes à proposer des tests antigéniques COVID19 à leurs élèves et leur personnel.

Landes : dépistage des collégiens de Peyrehorade, Pouillon et Rions des Landes

Le 14 janvier le ministre de la Santé, Olivier Veran annonçait un protocole visant à tester jusqu'à un million d'élèves et d'enseignants par mois. Dans les Landes, la campagne débute jeudi. Dès leur arrivée dans leur établissement scolaire, les collégiens de Rions des Landes, Peyrehorade et Pouillons pourront se faire dépister.

Près de 300 tests prévus

Tout d'abord mise en place pour les professionnels enseignants et non enseignants, la campagne de tests antigénique est étendu aux élèves, sur la base du volontariat et avec un consentement parental préalable.

Près de 300 tests sont prévus pour les trois établissements scolaires, à destinations des élèves et des adultes qui souhaiteraient se faire dépister.