Landes : des ethylotests anti-démarrage plutôt qu'une suspension du permis de conduire

Département Landes, France

L’éthylotest anti-démarrage (EAD) a été testé dans 7 départements (Drôme, Finistère, La Réunion, Loiret, Manche, Nord et Vendée). L’expérimentation a démontré notamment que cela avait permis de faire baisser le taux de récidive de conduite sous l’empire d’un état alcoolique. Le gouvernement a donc décidé de généraliser la mesure. Le dispositif est entré en vigueur en septembre dernier dans le département des Landes.

7 critères pour bénéficier du dispositif EAD

Un automobiliste contrôlé avec un taux d’alcoolémie compris entre 0,8 et 1,8 grammes d’alcool par litre de sang peut désormais choisir d'installer un éthylotest anti-démarrage plutôt que d'être sous le coup d’une suspension de permis et donc privé de sa voiture. La mesure s'applique pendant les 6 mois qui suivent l'infraction ou le délit. Pour en bénéficier, il faut remplir plusieurs critères :

Ne pas avoir causé d’accident au moment de l’infraction ou du délit

Ne faut pas être en récidive de conduite sous l’empire d’un état alcoolique

Ne jamais avoir fait l’objet d'une suspension, d’une annulation ou invalidation de son permis de conduire, y compris si l’infraction ou le délit n’était pas lié l'alcool

Les jeunes conducteurs sont exclus de la mesure ainsi que les automobilistes qui ne résident pas sur le territoire français

Une alternative à la suspension du permis de conduire

En généralisant le dispositif, le gouvernement souhaite lutter contre l'alcool au volant tout en permettant aux personnes verbalisées de continuer à avoir une vie sociale et professionnelle. « C’est le moyen d’offrir une alternative à celles et ceux qui pour des raisons professionnelles, médicales, familiales ont l’impérieuses nécessité d’avoir recours au permis de conduire pour le spectre le plus bas des infractions de conduite sous l’empire d’un état alcoolique » explique Cédric Garance, le directeur de cabinet du préfet des Landes. 9 automobilistes landais ont bénéficié du dispositifdepuis son entrée en vigueur en septembre dernier.

Un coût élevé pour l'automobiliste

Deux centres sont agréées dans les Landes pour installer ces EAD : Mores Pneu à Saint-Paul-Lès-Dax et AD Poids-lourds à Saint-Pierre-du-Mont. Le dispositif est coûteux, il faut donc avoir les moyens de le faire installer. L’automobiliste peut choisir d’acheter l’appareil. Cela coûte 1700 euros, pose comprise. La plupart des clients préfèrent louer l’éthylotest anti-démarrage. Pour 6 mois, il faut compter 450 euros de pose et de dépose, 300 euros de caution et 96 euros par mois de location soit environ 1300 euros par mois.

Un dispositif contraignant mais efficace

Le dispositif est contraignant car il faut souffler une première fois pour démarrer sa voiture mais l’appareil demande un second test moins d’une heure après. « Dans un délai aléatoire entre 5 minute et une demi-heure, l’appareil redemande un souffle. La personne a 20 minutes pour s’arrêter. Si elle le fait, l’appareil ne redemande plus rien. Si elle ne le fait pas, au prochain arrêt, la voiture ne redémarrera plus » explique Christophe Degosse de Morés Pneu à Saint-Paul-Lès-Dax. Il faut compter 3 à 5 jours entre le moment où l’automobiliste reçoit la notification administrative de sa condamnation et l’installation de l’EAD dans sa voiture.

En 2019, dans les Landes, l'alcool était en cause dans 16 % des accidents mortels