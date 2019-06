Landes : des jeunes de Tarnos se mobilisent avec l'animateur de télévision Magloire contre la grossophobie

Tarnos, France

L'animateur de télévision Magloire sera sur la plage du Métro à Tarnos vers 16 heures ce lundi. L'ancien chroniqueur du Morning live sur M6 vient dans les Landes pour une campagne de lutte contre la grossophobie, cette haine des personnes en surpoids qui sont moquées à cause de leurs formes.

Magloire va réaliser une photographie sur le sable avec de jeunes Tarnosiens avec lesquels il tourne actuellement un court métrage sur le sujet. Le message de l'animateur télé qui fera son grand retour cet été dans Fort Boyard sur France 2 sous les traits du personnage d'un génie : "À la plage aussi, tout le monde il est beau... et puis on s'en fout".

Cette campagne contre la grossophobie est partie du constat qu'à Tarnos, des adolescent(e)s ne vont pas à la plage, de peur de devoir montrer leur corps ne correspondant pas aux standards mis en avant dans notre société actuelle.

Les jeunes qui sont moqués à la plage à cause de leurs formes s'excluent et passent finalement l'été reclus. Ce "complexe" augmente paradoxalement les risques d'être en surpoids à l'âge adulte en plus de s'exclure socialement.

Les jeunes de Tarnos réalisent ce travail avec Magloire pour faire s’interroger chacun et chacune, à travers le thème de la grossophobie, sur le regard qu’il et elle porte sur soi-même et sur les autres.

Réflexions blessantes, clichés, anecdotes révélatrices, discrimination, les jeunes de Tarnos nous invitent à envoyer des témoignages, même anonymes, sur grossophobie@ville-tarnos.fr

Des témoignages, des avis qui serviront à réaliser un travail artistique et à faire prendre conscience de l’ampleur de la grossophobie dans notre société.