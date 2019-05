Landes : des mois d'attente pour réaliser votre carte d'identité en mairies

Département Landes, France

Assise derrière son bureau de la mairie de Mont-de-Marsan, Afida Boudhan fait face à un afflux important de demandes de création de cartes d'identité. À la veille de l'été, beaucoup de Landais veulent faire refaire leur titre d'identité. Mais il y a aussi les étudiants qui ont besoin de ce titre pour passer leurs examens. "En général, on a une augmentation de cartes avant les vacances, confie Afida Boudhan, référente du service des titres d'identité à Mont-de-Marsan. Certains habitants n'avaient pas prévu de partir puis finalement si, alors ils souhaitent avoir leurs cartes rapidement. On essaye d'alerter les citoyens sur les délais de réalisation du titre. Il faut absolument prendre rendez-vous en amont pour venir avec tous les documents nécessaires." Mais les agents de la mairie savent toute fois mesurer l'urgence des cas :"On est le premier filtre, on est à même de juger si la personne a besoin de sa carte rapidement : une hospitalisation ou un impératif professionnel par exemple. En tout cas, ce n'est plus comme avant où on avait la possibilité d'appeler la préfecture pour trouver un arrangement. Ce n'est plus possible."

18 communes dans les Landes

Depuis la mesure de mars 2017, les petites communes ne peuvent plus délivrer ces titres d'identité. Depuis, seulement 18 communes des Landes peuvent le faire. "Souvent, les Landais ne sont pas informés par leur commune qu'ils disposent de 18 mairies dans les Landes pour faire leur carte d'identité. _Les gens font donc parfois l'amalgame entre Maire de Mont-de-Marsan et préfecture des Landes_. Ils pensent que leurs titres d'identité sont fabriqués ici, dans nos bureaux, et que ça ira donc plus vite." En réalité, les titres d'identité sont fabriqués au Centre d'Expertise de Ressources Titres, le CERT. Le centre doit contrôler les pièces transmises, puis passer par le service fraude. "Tout ça fait que le titre ne se fait pas du jour au lendemain. En Nouvelle-Aquitaine, il y a deux CERT, celui d’Angoulême et celui d'Agen", rappelle Afida Boudhan.

Des demandes de partout en France

Le temps d'examiner les pièces fournies et de créer la carte, il faut compter juridiquement en moyenne deux mois. "Ce délais peut varier en fonction des aléas. Par exemple, il peut y avoir une panne de l'imprimerie nationale qui est à Limoge. Il faut aussi compter le temps d'envoi par la poste", prévient Afida Bouthan. La mairie de Mont-de-Marsan récupère même des demandes venues de Marseille, Bordeaux ou Toulouse. En effet, il est possible de réaliser sa carte d'identité partout en France. "Comme les grandes villes sont aussi débordées, les gens font parfois la route jusqu'à Mont-de-Marsan en espérant obtenir leur titre plus rapidement."

Des communes débordées

En Aquitaine, plus de 4000 demandes doivent être traitées pour le moment. À Mont-de-Marsan, impossible de prendre rendez-vous avant début juillet. C'est aussi le cas à Morcenx et Saint-Paul-lès-Dax. À la mairie de Tarnos, aucune place avant le 17 juillet. La plus longue attente reste à Hagetmau : impossible d'obtenir un rendez-vous avant mi août. Pour prendre rendez-vous, il est possible de se rendre sur le site de la mairie ou bien de le faire par téléphone, ou au guichet directement. "Le rendez-vous est primordial car il faut que la personne vienne le jour J avec toutes les pièces nécessaires à la réalisation de la demande de carte d'identité", conclut Afida Boudhan.