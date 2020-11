Landes : des parents d'Hagetmau lancent une cagnotte pour offrir un handichien à leur fille malade

Ces parents d'Hagetmau ont besoin d'aide pour leur fille handicapée : pour lui offrir un handichien, ils lancent une cagnotte. Louna a 10 ans, elle est atteinte d'une maladie rare, une anomalie génétique appelée duplication du chromosome 3. Elle souffre de troubles du comportement et fait de lourdes crises d'épilepsie.

Pour l'aider, ces parents ont déposé une demande pour obtenir un chien spécialisé, un chien d'alerte épilepsie. Mais si l'obtention n'est pas payantes, les frais annexes eux sont élevés. Les parents expliquent avoir besoin de 5000€.

Le chien repère la crise d'épilepsie 7 minutes en avance

Louna a 10 ans mais elle se comporte comme une enfant de 5 ans, selon ses parents. Depuis cet été, en lien avec sa maladie, Louna est devenue épileptique, elle fait des crises sévères : elle tombe au sol et convulse. Pour l'aider, ses parents ont déposé un dossier pour obtenir un handichien. "Il repère 7 minutes en avance les crises d'épilepsie. Quand il sent la crise, il avertie l'enfant, par des coups de museau ou de pattes. L'enfant sait ainsi qu'il doit s'allonger", explique Jean-Marie, le père de Louna.

Les parents ont besoin de 5000€ pour les frais annexes

Les parents de Louna ont besoin de 5000 € pour payer "les stages de formation à Bordeaux, pour former le chien, mais aussi pour les frais vétérinaires, construire une clôture dans leur jardin, changer de voiture pour que le chien puisse rentrer dans le coffre", explique le père, aidant familial. Cela représente un coût, mais c'est vital pour la petite fille, et pour les parents : "Lors des crises sévères, Louna tombe, elle peut se faire très mal, elle convulse, étouffe et tremble parfois. Cette fois-là, on pensait avoir perdu notre enfant, c'est très dur. Et cela va devenir notre quotidien."

Une cause qui touche au-delà des Landes, puisque l'humouriste Jean-Marie Bigard a partagé l'histoire de Louna sur son compte twitter. Une association a aussi été créée par les parents, Louna 40, pour faire connaître cette maladie rare, qu'ils ont eux-mêmes encore du mal à comprendre. Ils souhaitent aussi pouvoir échanger avec d'autres parents concernés par ce handicap.