Le département des Landes va recruter trois intervenants sociaux au sein des services de police et de gendarmerie (ISCG). Une décision actée par la signature d'une convention triennale de partenariat entre l'État et le département, ce vendredi 24 juillet, à la préfecture.

Landes : des personnes à l'écoute des victimes de violences vont investir commissariats et gendarmeries

Préfecture et département en lien avec les forces de l'ordre veulent proposer une aide aux victimes de violences conjugales.

C'est une première dans le département des Landes. Trois postes d'intervenants sociaux au sein des commissariats de police et des unités de gendarmerie vont être créés.

Proposer une aide personnalisée aux victimes

Ces trois intervenants sociaux auront pour but d'écouter, d'aider et d'orienter les victimes de violences conjugales, familiales et les personnes très vulnérables. En France, 271 intervenants de ce type existent déjà.

Pour Cécile Bigot-Dekeyzer, la préfète, le système actuel était loin d'être satisfaisant. "Le système actuel avait le mérite d'exister mais n'était pas suffisant. Il y a un moment où l'accompagnement social des personnes nécessite une écoute, un savoir-faire, un accompagnement qui est au-delà des compétences des policiers et des gendarmes."

La convention a été signée pour trois ans. Elle est financée à moitié par l'État et à moitié par le département. Les trois postes sont répartis sur les commissariats et gendarmeries de Dax, Mont-de-Marsan et Parentis-en-Born.