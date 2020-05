Landes : des petits mots scotchés sur les poubelles pour remercier les éboueurs du SITCOM du Marsan

Les éboueurs aussi sont des héros du quotidien ! Depuis le début de la crise sanitaire, ils continuent de travailler pour nous rendre la vie plus facile, malgré l’épidémie. Si nous sommes, pour la plupart d’entre nous, confinés bien au chaud chez nous, eux effectuent toujours leur mission de ramassage des déchets.

Dans les Landes, certains habitants ont donc tenu à les remercier. Les agents du SITCOM du Marsan, chauffeurs et ripeurs, ont régulièrement la bonne surprise de découvrir des petits mots scotchés sur les couvercles des poubelles.

"Toujours des messages bienveillants"

"Il y a des 'merci', 'bon courage à vous' ou encore 'prenez soin de vous'", raconte Pascal Jaillet, l'un des agents du SITCOM du Marsan. "Toujours des messages bienveillants. On a aussi beaucoup de dessins d’enfants, avec des petits mots gentils", ajoute-t-il. "Quand on les trouve, on les ramène à l'usine pour que tout le monde les voit et en profite."

"Parfois, on nous met même des petites douceurs, comme des petites poches de chocolats de Pâques, et ça nous fait vraiment plaisir", rajoute Florent Portet, un autre agent du SITCOM.

Ces petits mots leur font chaud au coeur. - SITCOM du Marsan

"De toute ma carrière, je n'ai jamais vu ça"

Ces petites attentions leur font chaud au coeur. "Pour nous, c’est très touchant, parce que pendant l’année, on n’a pas forcément ce genre d’attentions, précise Pascal Jaillet. Avec le confinement, hélas, je crois que les gens ont pris conscience de l’utilité de notre métier, donc ils nous félicitent pour notre travail." D'autant que pour Pascal Jaillet, c'est une première : "De toute ma carrière, je n’ai jamais vu ça, c’est la première fois".

Les ripers retrouvent ces petits mots collés sur le couvercle des poubelles. - SITCOM du Marsan

Mais ce ne sont pas les seules attentions que reçoivent les éboueurs. Récemment, un restaurateur de Mont-de-Marsan leur a livré de la nourriture : "Le restaurant L'Atelier à T nous a fait la surprise de nous offrir une boite par agent, avec dedans un quatre-quart, une terrine au chocolat, un mini-sandwich et d'autres amuse-bouches", explique Florent Portet. "Un geste comme celui-là nous fait tellement plaisir."