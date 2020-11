Landes : des repas à emporter à Magescq pour un Téléthon confiné

Cette année le Téléthon sera...confiné ! Cette édition 2020 du Téléthon, qui se tiendra vendredi 4 et samedi 5 décembre, s'annonce bien différente des autres : toutes les traditionnelles manifestations et habituels défis sportifs sont annulés. Cette année, pas de chorale, pas de marches, pas de défis sportifs, pas de repas dans les villes et les villages, confinement oblige.

12 euros par repas

Alors pour récolter des dons quand même, les organisateurs rivalisent d'ingéniosité. A Magescq par exemple, pour remplacer le traditionnel grand repas du samedi soir, on met en place un drive. Le principe est simple : on commande son repas à l'avance (avant le 2 décembre), on passe le chercher le samedi soir pour le déguster ensuite chez soi. Un repas qui coûte 12 euros, entièrement reversés au Téléthon. Au menu : garbure, poulet basquaise, tarte aux pommes.

Réservation avant le 2 décembre

Habituellement, à Magescq, le traditionnel repas du samedi soir lors du week-end du Téléthon réunit environ 180 à 200 personnes. Cette année avec le drive, les organisateurs espèrent pouvoir écouler une cinquantaine de repas...

Il faut réserver avant le 2 décembre (au 06 08 35 24 42 / 06 26 21 23 82)